Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 7 gennaio

Film thriller da vedere stasera in TV

Cold blood – Senza pace, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Frédéric Petitjean, con Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson, David Gyasi. L’arrivo di una donna sopravvissuta a un incidente interrompe la solitudine di un sicario che vive in una baita isolata. Un thriller ambientato nella selvaggia natura canadese.

Split, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson. Nel corpo di Kevin si agitano 23 personalità, tutte sottomesse alla 24esima: La Bestia. Così rapisce tre ragazze e comincia a perdere il controllo, tutto il suo mondo inizia a crollare. Dal maestro del brivido M. Night Shyamalan.

Film documentari da vedere stasera in TV

Il mondo di Sorrentino, ore 21:15 Sky Cinema Due

Documentario dedicato al regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che ripercorre la sua carriera con interventi di Toni Servillo, Luca Bigazzi, Cristiano Travaglioli e Nicola Giuliano.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Qualcosa di straordinario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Ken Kwapis. Un film con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson. Alaska, 1989. In uno dei luoghi più freddi della punta Nord degli Stati Uniti, un reporter televisivo scopre casualmente tre balene rimaste intrappolate sotto una lastra di ghiaccio durante una migrazione. La lastra è troppo lunga per essere percorsa sott'acqua ed ha un solo buco dal quale i cetacei possono emergere a prendere fiato. Una storia vera che ha stupito il mondo.

Rachel, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2018, diretto da Roger Michell, con Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino. Philip è un bambino orfano, che viene adottato e cresciuto dal cugino Ambrose in una grande tenuta di campagna nella bellissima Cornovaglia. Anni dopo, il tutore del ragazzo sposa una giovane donna conosciuta in Italia, Rachel, ma a Philip, ormai cresciuto, giungono lettere poco rassicuranti da parte di Ambrose. Quando il ragazzo raggiunge il tutore è troppo tardi, perché l’uomo è morto. Philip, convinto della responsabilità della donna, medita vendetta, ma si ritroverà davanti una ragazza molto diversa da come l’aveva immaginata. Un thriller psicologico dal romanzo di Daphne Du Maurier, con protagonista un'insondabile dark lady.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tomb Raider, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre. Un restyling azzardato che si distacca nettamente dalla precedente incarnazione di Lara Croft.

Ghost Rider: Spirito di vendetta, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Violante Placido, Idris Elba. Johnny Blaze, motociclista trasformato in spirito della vendetta dal demonio in virtù di un patto firmato con il sangue per la salvezza del padre, vive ritirato, rifiuta il proprio status e la propria missione. A richiamarlo in attività è la Chiesa, in Romania infatti il diavolo si è palesato di nuovo per sguinzagliare nuovi sgherri alla ricerca di un bambino a cui tiene in maniera preoccupante. Questo secondo film, tratto dal personaggio dei fumetti Marvel, non è un sequel, come testimonia l'assenza del numero 2 nel titolo, ma una rifondazione. Resta protagonista Nicolas Cage.

Film horror da vedere stasera in TV

La casa delle bambole – Ghostland, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film francese del 2018 per la regia di Pascal Laugier, con Crystal Reed, Taylor Hickson, Emilia Jones, Anastasia Phillips. In seguito alla morte della zia, Pauline e le sue figlie ereditano una casa. La prima sera però degli assassini penetrano nella villa e Pauline si vede costretta a proteggere le figlie. Dopo una notte da incubo, le personalità delle due figlie cambiano radicalmente. Sedici anni dopo quel tormento, nella stessa casa, avverranno fatti tremendi. Un macabro horror per una serata da brividi.

Film commedia da vedere stasera in TV

Attimo per attimo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Jane Wagner, con Lily Tomlin, John Travolta, Andra Akers, Bert Kramer, Debra Feuer. Una donna divorziata inizia una relazione con un ragazzo squattrinato, malgrado la differenza di età e di estrazione sociale. Un film sentimentale.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Martin Brest, con John Ashton, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Ronny Cox, James Russo. Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Film divertente e ricco di azione diventato un cult.

Non sposate le mie figlie! 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Non sposate le mie figlie 2”, film diretto da Philippe de Chauveron, con Christian Clavier e Chantal Lauby. Sequel della fortunatissima commedia francese: Claude e Marie Verneuil sono ormai rassegnati al fatto che le loro quattro figlie hanno sposato uomini di origini e tradizioni diverse dalle loro, ma adesso le figlie stanno pensando di andarsene dalla Francia. Il motivo? Il clima discriminatorio nazionale è percepito da loro come una minaccia. Una commedia che riesce a far divertire e riflettere.

Quo vado?, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno. La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo. Una storia accattivante e gustose risate assicurate.

The wedding date - L'amore ha il suo prezzo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia rosa del 2005 diretta da Clare Kilner, con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield. Kate è single e in cerca dell’amore. Deve prendere parte al matrimonio di sua sorella, per questo decide di assumere Kick, un accompagnatore di professione bello e carismatico. Raggiunta la famiglia della ragazza, il gigolò si rivela un attento osservatore, diventando il migliore amico dello sposo, il consulente della sposa, un perfetto genero e un fidanzato ideale. Una brillante commedia di successo.

Dottor Jekyll e gentile signora, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Steno, con Paolo Villaggio, Edwige Fenech, Gianrico Tedeschi, Eolo Capritti, Gordon Mitchell. Anche qui il dottor Jekyll beve la pozione che dovrebbe trasformarlo nel perfido Mr. Hyde, ma sbaglia le dosi e diventa un mostro di bontà. Commedia liberamente ispirata al romanzo “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”.

Una pallottola spuntata 2 ½ - L’odore della paura, ore 21:00 Comedy Central

Secondo capitolo della trilogia “Una pallottola spuntata” per la regia di David Zucker, con Leslie Nielsen. Tra mille gag, l'imbranato tenente di polizia sventa un complotto ai danni del presidente degli Stati Uniti. La comicità americana portata sullo schermo dello strepitoso Leslie Nielsen, tra numerose citazioni, parodie e risate assicurate.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Apollo 13, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Ron Howard uscito nel 1995 con un cast stellare: Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris. Si narra della fallimentare missione Apollo 13, che avrebbe dovuto essere la terza ad atterrare sulla Luna e invece si trasformò in una mozzafiato corsa contro il tempo per portare in salvo un equipaggio disperso nello spazio profondo e via via sempre più a corto di energia e ossigeno. La pellicola, inserita dal The New York Times tra i migliori 1000 film di sempre, ha portato a casa due Oscar e incassato decine di altri premi in giro per il mondo fra cui due Bafta.

