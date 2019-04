Checco Zalone: 5 scene divertenti dei suoi film

Il re del cinema italiano è sul set per il nuovo film Tolo Tolo, nell'attesa ecco cinque divertentissime scene tratte dai suoi precedenti lavori, campioni di incassi al botteghino italiano.

Quattro film che sono valsi a Checco Zalone il titolo di re del cinema italiano. Il comico pugliese si è imposto nel Bel paese come la grande stella della cinematografia nazionale grazie un mix di umorismo, critica e racconto dei nostri costumi in chiave ironica. I quattro lavori di Zalone hanno registrato un successo stratosferico ai botteghini permettendo all’attore di incassare oltre 170 milioni di euro, cifra monstre che gli è valsa una serie di record.

I tre ultimi film, tutti diretti da Gennaro Nunziante, hanno inanellato un primato dietro l’altro, ma il grande record è stato ottenuto da Quo vado?, uscito nel 2016, che in soli sei giorni di programmazione ha superato 37 milioni di euro di incasso chiudendo la corsa finale a oltre 65 milioni diventando così il secondo film per incasso in Italia, dopo Avatar di James Cameron, e il primo italiano nel nostro paese, superando anche Sole a catinelle e i suoi 51 milioni di dollari.

Al momento Checco Zalone è al lavoro alla sua quarta pellicola, intitolata Tolo Tolo, che vedrà la luce alla fine del 2019. Nell’attesa ecco cinque scene divertenti tratte dai suoi film.

Nostalgia per l’Italia

La scena è tratta da Quo vado? e vediamo il momento esatto in cui Checco Zalone, trasferitosi in Norvegia, viene assalito da una nostalgia canaglia per il proprio paese. Il motivo scatenante? Essersi perso la reunion storica di Al Bano e Romina.