E' un genere affascinante quello delle parodie perchè bisogna fare sorridere rispettando un canovaccio drammatico, inquietante. Sono pochi i registi che hanno lasciato un segno importante in questo genere. A febbraio Sky Cinema Comedy dedica la programmazione del sabato sera alle migliori parodie del cinema hollywoodiano. Il ciclo Parodia Portami Via comincia sabato 2 con la dissacrante serie di film ideata e interpretata dai fratelli Shawn e Marlon Wayans e nota come Scary Movie. Dalle 19.25 si susseguono quindi i primi 4 capitoli della saga SCARY MOVIE, SCARY MOVIE 2, SCARY MOVIE 3 – UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ e SCARY MOVIE 4, che fanno il verso a celebri film horror, come Scream e The Ring.





Sabato 9 sono previsti tre titoli: in preserale Charlie Sheen e Valeria Golino sono i protagonisti di HOT SHOTS!, irresistibile presa in giro di Top Gun, il film che ha creato il mito di Tom Cruise; in prima serata c'è la scatenata parodia della saga Fast & Furious con SUPERFAST & SUPERFURIOUS; si chiude in seconda serata con un'altra saga che si ispira al genere horror: con Marlon Wayans andiamo nel secondo capitolo GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA È GUERRA.



Sabato 16 le risate sono assicurate in quanto sono affidate a un mito vero del cinema, Leslie Nielsen. Al centro delle storie che ironizzano sul cinema poliziesco troviamo la trilogia UNA PALLOTTOLA SPUNTATA, UNA PALLOTTOLA SPUNTATA 2 1/2 - L'ODORE DELLA PAURA e UNA PALLOTTOLA SPUNTATA 33 1/3 - L'INSULTO FINALE.



Il ciclo termina sabato 23 con una tripletta inimitabile: in preserale un gruppo di ragazzi si imbatte nei mostri più famosi del cinema in HORROR MOVIE, con Leslie Nielsen; in prima serata è la volta del memorabile FRANKENSTEIN JUNIOR, parodia horror firmata da Mel Brooks e interpretata da Gene Wilder e Marty Feldman; in seconda serata si conclude con ROBIN HOOD – UN UOMO IN CALZAMAGLIA, rivisitazione in chiave comica delle avventure dell'arciere di Sherwood che rubava ai ricchi per elargire ai poveri per mano del maestro Mel Brooks.



I titoli sono disponibili on demand nella collezione PARODIA PORTAMI VIA