Per la sera della Befana, non prendete appuntamenti.

Il sequel della fortunatissima commedia francese omonima, anch’essa diretta da Philippe de Chauveron, è un appuntamento da non perdere per due motivi: diverte e fa riflettere.

Due ingredienti essenziali per ogni ricetta di commedia francese DOC ma anche per qualsiasi film degno dell’aggettivo “intelligente”.

E Non sposate le mie figlie 2 è altamente intelligente, mescolando con sapienza tanta ironia e non meno spunti per pensare.

Il protagonista è ancora una volta Christian Clavier, affiancato da un co-protagonista scottante: il tema della convivenza tra culture differenti.

Claude e Marie Verneuil sono ormai rassegnati al fatto che le loro quattro figlie hanno sposato uomini di origini e tradizioni diverse dalle loro.

Un musulmano, un cinese, un ebreo e un ivoriano, ecco i rispettivi generi che la famiglia francese dei Verneuil colleziona.

Ma adesso le figlie stanno pensando di andarsene dalla Francia. Il motivo? Il clima discriminatorio nazionale è percepito da loro come una minaccia.

Vogliono dunque trasferirsi altrove, destando così la preoccupazione di Claude e Marie all’idea di saperle lontane da casa.

I genitori correranno dunque ai ripari pur di tenere le proprie “bambine” vicine a loro.

E per calarsi ancora di più nello spirito della narrazione (e del divertimento), non perdete in preserale su Sky Cinema Uno il primo capitolo, Non sposate le mie figlie!