Un horror che parte da una eredità. La casa delle bambole – Ghostland (Koch Media) è il nuovo film di Pascal Laugier. Ne vedremo in anteprima alcuni minuti mercoledì 5 dicembre su Sky Cinema Max alle ore 20.50. Il film sarà nelle sale cinematografiche giovedì 6.



Questa storia gotica e inquietante, che pone nuove riflessioni sui confini dell'orrore parte quando

Pauline (Mylène Farmer) e le sue due figlie adolescenti, Beth (Emilia Jones) e Vera (Taylor Hickson), ricevono in eredità una vetusta villa popolata da bambole antiche che rendono l'atmosfera inquietante, che anche aprendo le finestre non liberano positività. Ma il clima orrorifico non si ferma qui, il regista prevede un passo oltre e, come la migliore tradizione horror vuole, accade di notte quando due intrusi entrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Mamma Pauline diventa una tigre, combatte i due malviventi e salva le ragazze. Le ferite del corpo guariscono ma non quelle dell'anima. Beth si libera del passato diventando una scrittrice celebre, Vera non supera il trauma e convive male con le sue paranoie. Ciò che è certo è che non è un capitolo chiuso. Sedici anni dopo Beth (Crystal Reed) riceve una telefonata dalla sorella (Anastasia Phillips) che le chiede aiuto. Il ritorno nella casa delle bambole rivela che l'incubo non è ancora finito e forse non avrà mai fine.