Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 5 gennaio

Film biografici da vedere stasera in TV

Una famiglia al tappeto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biografia britannica del 2019 per la regia di Stephen Merchant, con Florence Pugh, Vince Vaughn, Jack Lowden, Lena Headey e Dwayne Johnson. L'ex criminale Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak si guadagnano da vivere organizzando spettacoli di wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno la possibilità di sostenere un provino per la World Wrestling Entertainment, la famiglia afferra l'opportunità al balzo per tentare di trasformare i propri sogni in realtà.

Truth – Il prezzo della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di James Vanderbilt. Un film con Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Stacy Keach. Settembre 2004: due reporter della CBS finiscono nei guai per uno scoop su George W. Bush. L’incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico, da vedere.

Pelè, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film brasiliano del 2016 per la regia di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist, con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes e Diego Boneta. La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelé, da quando appena diciassettenne segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un'infanzia di povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare ogni avversità.

Scarface, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film cult del 1983 per la regia di Brian De Palma. Con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e Mary Elizabeth. Tony Montana, profugo cubano negli Stati Uniti, scala i vertici della malavita con crudeltà e determinazione. Diventa il re del narcotraffico, spalleggiato dall'amico Manny. Dopo aver ucciso anche il suo boss, Lopez, ne sposa la donna, Elvira. Raggiunto l'apice, iniziano però per Tony i guai: personalità instabile, il nuovo boss offende l'importante alleato boliviano, Sosa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky V, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Film drammatico del 1990 diretto da John G. Avildsen, con Burt Young, Sylvester Stallone, Burgess Meredith, Talia Shire e Michael Anthony Williams. Quinto e ultimo capitolo della saga dedicata al pugile più famoso del mondo. Rocky, entrato ormai nella leggenda, diventa l’allenatore di un giovane sbandato che ospita a casa. Il ragazzo, però, tradirà la sua fiducia e lo obbligherà a un combattimento fuori da un bar e davanti alle telecamere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Cani sciolti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film diretto da Baltasar Kormákur, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell'altro. Un film da vedere per una serata all’insegna dell’azione, tra colpi di scena capaci di tenere incollato il telespettatore allo schermo.

The jackal, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 1997 per la regia di Michael Caton-Jones con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier e Diane Venora. Un’organizzazione criminale assolda un assassino per eliminare la First Lady americana, ma non ha idea di quello a cui sta andando incontro. Un film adrenalinico con un Bruce Willis al top.

Film thriller da vedere stasera in TV

Angeli e Demoni, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Regia di Ron Howard. Un film con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Roma e il mondo sono in lutto per la morte del Papa. Distrutto l'anello piscatorio, il camerlengo deve fronteggiare il rapimento dei quattro cardinali favoriti alla successione pontificia, inoltre, gli Illuminati (una confraternita venuta dal passato a rivendicare il primato della scienza sulla Chiesa e sullo Spirito) minacciano di distruggere la Città del Vaticano ad opera. Il collegio cardinalizio, riunitosi per eleggere il nuovo Papa, assolda Robert Langdon, docente di simbologia religiosa a Harvard. Tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown.

Slevin – Patto criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film thriller americano del 2006 per la regia di Paul McGuigan, con Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy Liu, Morgan Freeman e Ben Kingsley. Mentre si trova a New York da un amico, Slevin Kelevra si ritrova nel bel mezzo di una guerra per il controllo del territorio tra due gang rivali, quella guidata dal Rabbino e quella che fa capo al Boss. Slevin finisce così sotto la sorveglianza del detective Brikowski e per dimostrare la sua innocenza è costretto a mettere in atto un'ingegnosa congiura.

Film commedia da vedere stasera in TV

27 volte in bianco, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2008 per la regia di Anne Fletcher, con Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Malin Akerman e Jane Pfish. Jane è stata damigella per ben 27 volte in 27 differenti matrimoni di amici e conoscenti. A breve, sarà damigella anche per la sua sorellina minore, la quale è in procinto di sposarsi con George, il suo capo. George non sa che la sua giovane assistente è innamorata di lui e, a complicare la situazione, c’è un giornalista interessato alla vita di Jane. Un film divertente per una serata diversa dal solito.

Pitch Perfect, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Jason Moore. Un film con Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Adam DeVine, Anna Camp, Brittany Snow. Beca è al suo primo anno di college, ma sogna di diventare una DJ di successo. Entra in un team di cantanti a cappella, capitanato da Aubrey. Un teen musical con discrete coreografie.

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Simone Spada, con Marco Giallini, Valerio Mastrandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli. La storia della profonda amicizia tra Giuliano e Tommaso. Tra momenti divertenti e altri, più drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme.

Bentornato Presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”. Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Premium Cinema

Fantasy americano per la regia di David Yates, con Eddie Redmayne, Katheyne Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler. Anno 1927: sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald, il quale è stato protagonista di una fuga drammatica. L’unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, che però avrà bisogno dell’aiuto di un ex studente di nome Newt insieme a Tina.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Guardia del corpo, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Mick Jackson. Un film con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Robert Wuhl, Debbie Reynolds. Il detective Frank Farmer accetta l'incarico di proteggere la rockstar Rachel Marron. Lui è un ex del servizio segreto che era assente quando Reagan subì l'attentato. La diva non è un personaggio facile e il detective deve adeguarsi a stupide difficoltà. La cantante non lo sa, ma è stata minacciata di morte da un maniaco. Una storia romantica guarnita dalle performance canore della grande e indimenticata Whitney Houston.

