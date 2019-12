Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 28 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 28 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A un metro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2019 per la regia di Justin Baldoni, con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias e Kimberly Herbert Gregory. Stella Grant ha quasi 17 anni, è ossessionata dal suo laptop e dai suoi amici. Soffre di fibrosi cistica, una patologia che la costringe a trascorrere molte ore all’ospedale. La sua vita è fatta di routine, limiti e autocontrollo, almeno fino al giorno in cui incontra Will, un ragazzo proprio come lei. Nasce subito una storia d’amore che li unisce in un destino avverso.

L’eroe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico italiano del 2019 diretto da Cristiano Anania, con Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi e Cristina Donadio. Giorgio è un giornalista di provincia, declassato per aver osato ostacolare alcuni poteri e costretto a lavorare in un piccolo giornale per non rischiare il licenziamento. Proprio nella cittadina in cui si trasferisce, però, avviene un evento clamoroso: il rapimento della nipote di un’importante imprenditrice locale.

Sleepers, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 1996 per la regia di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman. New York, anni ’60: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. I l luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano però nel loro vecchio ambiente.

Rocky II, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Film drammatico americano per la regia di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young e Burgess Meredith. Dopo l’incontro con Apollo Creed che molti hanno creduto truccato, Rocky si è ritirato. Insoddisfatto, il re del ring vorrebbe saziare la sua sete di giustizia con un nuovo match.

Old Man & the Gun, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2018 per la regia di David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek ed Elisabeth Moss. La vera storia di Forrest Tucker dalla sua audace fuga da San Quentin, a 70 anni, alla serie di rapine che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tiramisù, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

In onda su Sky Cinema Comedy, alle ore 21, troviamo “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

La prima pietra, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Rolando Ravello, con Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino e Valerio Apresa. È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano che darà vita ad un dibattito ricco di colpi di scena.

Step up, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film musicale del 2006 diretto da Anne Fletcher con Channing Tatum, Jenna Dewan e Damaine Radcliffe. Tyler è un ragazzo di strada che cerca di introdursi in una scuola d’arte per un furto. Viene scoperto e condannato a restare nella scuola per la rieducazione. Lì incontra Nora, ballerina classica, con la quale nasce un’amicizia che promette qualcosa di più. Insieme, prepareranno il saggio di fine anno. Un film dal ritmo irresistibile per divertirsi e ballare con tutta la famiglia.

Finalmente la felicità, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2011 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero, Rocco Papaleo, Thyago Alves, Barbara Bouchet e Andrea Buscemi. Benedetto è un maestro di musica toscano con un interesse per l’ecologia. Un giorno, scopre di avere una sorella grazie alla popolare trasmissione televisiva “C’è posta per te” – una ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per diventare modella, Luna entra in contatto con la strana vita del fratello, e viceversa.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film americano del 2005 per la regia di Jim Gillespie, con Tom Hardy, Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey. Nelle paludi di New Orleans, Ray cerca di salvare un’anziana creola da un brutto incidente. La donna però trasporta una valigia di serpenti pericolosi che contengono demoni del passato, i quali morderanno il protagonista trasformandolo in un diavolo assetato di sangue. Tom Hardy nei panni di uno dei personaggi più enigmatici della Marvel.

From Paris with Love, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione francese per la regia di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak e Amber Rose Revah. Di giorno, James è un impiegato dell’ambasciata americana. Di notte, è una spia per un’agenzia clandestina. Visto che le sue missioni non così eccitanti, cerca di ottenere un miglioramento: riceve quindi l'ordine di fare coppia con il super agente Charlie Wax, uomo d'azione dai modi spicci.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il codice Da Vinci, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2006, diretto da Ron Howard, con Tom Hanks, Francesco Carnelutti, Jean Reno, Alfred Molina e Jürgen Prochnow. Il cadavere del curatore del Louvre viene trovato ricoperto di strani segni e nella posizione dell’uomo di Vitruvio di Leonardo Da Vinci. Delle scritte sul suo corpo coinvolgono Robert Langdon, un esperto di simbologia che insieme alla nipote del morto inizierà una ricerca che potrebbe portare a uno sconvolgimento della fede cristiana.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance arriva, in prima visione TV, “Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical. Regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film storico da vedere stasera in TV

Dunkirk, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Christopher Nolan. Un film con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard. Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. Dunkirk è un film che rievoca in maniera spettacolare la storica impresa dell’esercito britannico durante la seconda Guerra Mondiale. Anche questa volta, Christopher Nolan ci regala un film memorabile.

Film horror da vedere stasera in TV

Wolfman, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Film horror del 2010, remake di un grande classico del cinema dell'orrore, con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e Emily Blunt. Alla regia, il mago degli effetti speciali Joe Johnston. Dopo la misteriosa scomparsa del fratello, Lawrence Talbo fa rientro nella casa di famiglia per assistere il padre nelle ricerche. Nel corso di una serie di eventi, il giovane uomo sarà morso da un licantropo e condannato a una doppia vita.

