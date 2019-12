Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 13 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Trading Paint - Oltre la leggenda, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2019 diretto da Karzan Kader, con Rosabell Laurenti Sellers, John Travolta, Barry Corbin, Michael Madsen e Toby Sebastian. Un famoso automobilista deve sfidare suo figlio, un promettente pilota molto ambizioso, che ha scelto di gareggiare con lo storico team rivale.

Revenge, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2017 diretto da Coralie Fargeat, con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède e Jean-Louis Tribes. Una donna subisce violenza da tre sconosciuti e decide di vendicarsi. Da oggetto del desiderio si trasforma in una persona senza scrupoli.

The Warriors Gate, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione, avventura e fantasy del 2016 diretto da Matthias Hoene, con Dave Bautista, Uriah Shelton, Sienna Guillory, Ni Ni, Dakota Daulby e Mark Chao. Un adolescente viene magicamente trasportato nell’antica Cina, in un mix tra videogiochi e kung fu.

Film biografici da vedere stasera in TV

Volo Pan Am 73, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2016 diretto da Ram Madhvani, con Farrah Khan, Waqar Khan, Anjali Khurana, Alex Kozyrev, Svetlana Kurochkina e Arnold Malek. La pellicola porta sul piccolo schermo la storia vera dell’hostess del volo Pan Am 73 che ha sacrificato la propria vita per mettere in salvo tutti i passeggeri.

Film commedia da vedere stasera in tv

A Christmas Reunion, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Regia di Sean Olsen. Un film con Denise Richards, Patrick Muldoon, Catherine Hicks, Parker Stevenson, Jake Busey. Amy e Jack sono cresciuti insieme e fin da piccoli hanno imparato a cucinare pasticcini, poiché Linda, la zia di Amy, ogni Natale organizza una gara di dolci tra i concittadini di un piccolo centro di provincia. Dopo essere stati fidanzati ed essersi allontanati, sono costretti a rivedersi in seguito alla morte di Linda.

Belle & Sebastien - L'avventura Continua, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2015 diretto da Christian Duguay, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier e Thylane Blondeau. Sebastien e Belle si mettono alla ricerca dell'amica Angelina, data per morta dopo un terribile incidente aereo durante il rientro dalla guerra. Durante il viaggio, una scoperta cambierà la vita di entrambi.

Johnny English colpisce ancora, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della spassosa saga spy diretta da David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

L'agenzia dei bugiardi, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana diretta da Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi e Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Un film esilarante, da non perdere.

Teneramente folle, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia drammatica del 2014 diretta da Maya Forbes, con Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide e Beth Dixon. Un padre affetto da disordini maniaco-depressivi cerca di riconquistare la moglie prendendosi cura delle loro esuberanti figlie, che gli renderanno la vita un inferno.

Mamma o papà?, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Commedia diretta da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. Remake di una commedia francese che mette in mostra la bravura del cast.

Ragione o sentimento, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film del 2015 diretto da Bradley Walsh, con protagonisti William Baldwin e Kari Matchett. Marito e moglie entrano in crisi quando anche l’ultimo figlio è in procinto di partire per il college. I due iniziano a pensare seriamente se continuare il matrimonio o iniziare a vivere le loro vite separatamente. Per scongiurare un divorzio, i figli della coppia escogiteranno un piano per far capire ai due quanto abbiano ancora bisogno l’uno dell’altra.

Questi sono i 40, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film diretto da Judd Apatow, con Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow, Megan Fox, Albert Brooks e Maude Apatow. Dopo anni di matrimonio, Pete e Debbie dovranno trovare il modo di perdonarsi e godersi il resto della loro vita. Prima di uccidersi a vicenda. Una commedia gradevole e divertente che terrà viva l’attenzione dall’inizio alla fine. Per una serata di divertimento.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Abyss, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’avventura del 1989 diretto da James Cameron, con Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn, Leo Burmester e Kimberly Scott. Durante delle immersioni per recuperare le testate nucleari di un sottomarino, dei sommozzatori scoprono delle misteriose forme di vita. Il film ha ottenuto l’Oscar per gli effetti speciali.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Chiamami col tuo nome, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Luca Guadagnino. Un film basato sull’omonimo romanzo di André Aciman, con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel. Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Quando arriva Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario, Elio ne viene immediatamente attratto.

La melodie, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico francese del 2017 diretto da Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Simon è un violinista disilluso, che non ha ingaggi e accetta di tenere un corso di musica a una classe di allievi di una scuola media. L’inizio non è semplice, almeno finché non entra a far parte del gruppo di studenti Arnold, uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. A contatto con l’entusiasmo del ragazzo, il maestro ritroverà la gioia della musica.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della morte - Parte I, ore 21:14 Premium Cinema

Film fantastico del 2010 diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter e Bonnie Wright. Harry Potter è in fuga. Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure. Insieme agli amici di sempre, Ron e Hermione, Harry si metterà alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort, che devono essere distrutti per poter eliminare il nemico.

