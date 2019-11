Frozen 2 da record al box office

L'esordio nelle sale americane del sequel Disney è stato un successo: il film ha raccolto oltre 127 milioni di dollari nel weekend di debutto, diventando una delle pellicole di animazione migliori di sempre. Scopri i numeri di Frozen e degli altri film Disney e RISPONDI AL QUIZ INTERATTIVO

di Floriana Ferrando

Il 2019 Disney

Quello che va concludendosi è stato un anno importante per i Disney Studios, protagonisti indiscussi sul grande schermo durante gli ultimi mesi. Nella classifica dei film del 2019 che hanno incassato di più stilata da Box Office Mojo, troviamo in testa Avengers: Endgame, distribuito da Walt Disney Studios, che sfiora i due miliardi e 800 milioni di dollari di incasso complessivo, insieme ad un altro comic movie, Captain Marvel. Per quanto riguarda le produzioni animate targate Disney, invece, il remake in live action de Il Re Leone si stanzia in seconda posizione con un miliardo e quasi 666 milioni di dollari, seguito da Toy Story 4 e dal nuovo Aladdin.

Per Disney non è finita qui: gli studios puntano a chiudere l’anno con il botto, con l’uscita di The Rise of Skywalker il prossimo dicembre.

