L'attesa è alle stelle! Mercoledì 27 novembre 2019 “ Frozen 2 - Il segreto di Arendelle ” debutterà nelle sale cinematografiche italiane. Giuliano Sangiorgi avrà il compito di cantare " Nell'ignoto ", versione italiana del brano "Into The Unknown" dei Panic! at the Disco.

di Matteo Rossini

Abbiamo scoperto cinque curiosità sulla protagonista Elsa, visitato i luoghi norvegesi, finlandesi e islandesi che hanno ispirato la produzione nella creazione delle location del film e riso con lo scatto di Kristen Bell, ora è il momento di passare alla musica, più precisamente al brano “Nell’ignoto”.

“Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”: grande attesa per il film

Mercoledì 27 novembre 2019 l’atteso “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” arriverà in Italia per conquistare il pubblico di tutte le età dopo il film campione di incassi che nel 2013 chiuse la corsa al botteghino mondiale con oltre 1.200.000.000 di dollari.

Idina Menzel (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) e Kristen Bell torneranno a dare lale voci alle protagoniste del film, nella versione italiana doppiate da Serena Autieri e Serena Rossi, al loro fianco Enrico Brignano per il personaggio di Olaf (qui potete trovare le foto dei personaggi della pellicola).

Ora un altro grande nome del mondo dello spettacolo italiano si aggiunge al ricco cast di voci, stiamo ovviamente parlando di Giuliano Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi: “Devo fare un regalo a Stella”

La voce rock del cantante salentino avrà l’arduo compito di reinterpretare il brano “Into The Unknown” dei Panic! at the Disco presente all’interno della versione a stelle e strisce del film.

Il leader dei Negramaro ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per parlare del progetto targato Walt Disney: “Frozen si tinge di rock. Sono diventato padre e proprio in questi giorni in cui esce il film, mia figlia Stella compie un anno, ho pensato 'Devo fare un regalo a Stella, devo cantare Frozen, lo devo fare lei' e devo farlo anche perché ho voglia che lei veda Frozen 2 e alla fine ascolti la voce di suo padre pensando 'Ok, è naturale, mio padre è ovunque’. Alla fine dovrà pensare ‘Mio padre ci sarà in tutti gli altri film Disney?’ Chi lo sa!”