Frozen 2: Kristen Bell si maschera da Anna

di Matteo Rossini

Mancano soltanto pochi giorni all’uscita di “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”. L’appuntamento con una delle pellicole più attese di questo Natale e dell’anno sarà a partire da mercoledì 27 novembre 2019 quando Elsa e Anna riporteranno il pubblico italiano nel magico mondo firmato Walt Disney.

“Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”: grande attesa per il film

Nei giorni scorsi Idina Menzel, Kristen Bell (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) e gli altri doppiatori del film hanno presenziato all’anteprima mondiale della pellicola che si prepara a sbancare il botteghino a livello internazionale.

A sei anni di distanza dall’uscita di uno dei film più famosi del decennio, l’attesa per “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” è davvero alle stelle, complice anche il grande responso da parte del pubblico e della critica per il primo titolo.

Infatti ,“Frozen - Il regno del ghiaccio” si rivelò un successo planetario diventando un vero e proprio fenomeno mediatico. La pellicola incassò oltre 1.200.000.000 di dollari imponendosi come il film di maggior successo dell’anno e il quinto nella storia della settima arte; parallelamente la critica consacrò il lavoro diretto da Chris Buck e Jennifer Lee con numerosi riconoscimenti, tra i quali due Academy Awards come “Miglior film d'animazione” e “Miglior canzone”.

“Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”: lo scatto social di Kristen Bell

In queste ore numerosi fan della pellicola sono in trepidante attesa per scoprire le nuove avventure che vedranno protagoniste Elsa e Anna, doppiate rispettivamente da Idina Menzel e Kristen Bell nella versione statunitense.

Pochi giorni fa l’attrice di “Bad Moms - Mamme molto cattive” ha conquistato il web pubblicando una foto sul suo profilo Instagram che vanta oltre dodici milioni di follower.

Kristen Bell, classe 1980, ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata mascherata da Anna, immediata la risposta dei fan tanto che al momento la foto conta più di 890.000 like e oltre 5.000 commenti, simbolo del grande affetto del pubblico per il personaggio e per l’attrice.