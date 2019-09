Frozen 2, scopri il cast del sequel Disney

Era il 2013 quando i registi Chris Buck e Jennifer Lee portavano per la prima volta Il Regno di Ghiaccio di Frozen sul grande schermo: ora Elsa, Anna, Kristoff e Olaf sono pronti a tornare con il sequel, atteso nelle sale italiane dal prossimo 27 novembre.

Frozen II - Il segreto di Arendelle è ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film e ruota attorno ad una nuova avventura delle sorelle Anna e Elsa e dei loro fantastici amici. Lo scorso giugno è stato rilasciato il primo trailer della pellicola, poco più di un minuto di video che regala qualche dettaglio sulla prossima sfida che la regina dalla bionda chioma dovrà affrontare per salvare il regno di Arendelle, andando alla scoperta delle origini dei suoi poteri.

Frozen 2, chi ci sarà nel film Disney?

Dopo la sua interpretazione di Elsa nel primo film, Idina Menzel torna a doppiare la regina dei ghiacci: allora intonava la canzone “Let It Go”, colonna sonora del film (che ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale e un Grammy), e anche per il sequel pare sia già in cantiere un nuovo tormentone. Al fianco di Elsa/Idina Mendez ci sarà nuovamente Kristen Bell, che aiuterà la giovane principessa nell’impresa. Dopo Frozen - Il Regno di Ghiaccio, l’attrice ha intrapreso diversi progetti, anche nel mondo dell’animazione: è il bradipo Priscilla nel film Disney Zootropolis.

Confermato anche il ritorno di Jonathan Groff nei panni di Kristoff che in sella al suo fidato destriero, la renna Sven, accompagnerà Elsa e Anna mentre si avventurano nell'ignoto per proteggere Arendelle dalle minacce di una forza misteriosa. Infine, che sequel sarebbe senza il pupazzo di neve parlante più celebre del grande schermo? Josh Gad, l’aiutante goffo e buffo di Gaston nel remake in live-action de La Bella e la Bestia, è ancora una volta Olaf. Ad unirsi ai protagonisti del primo Frozen saranno Sterling K. Brown e Evan Rachel Wood.

Le new entry di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

Ad annunciare la partecipazione di Sterling K. Brown al sequel di Frozen sono stati recentemente gli stessi registi del film: nella pellicola targata Disney, l’attore statunitense sarà il tenente Mattias, un personaggio ancora avvolto nel mistero. Noto al grande pubblico per le sue performance sul set della serie drammatica This is Us e per Black Panther (dove interpreta N'Jobu, fratello di T'Chaka), Brown ha vinto un Golden Globe e due Emmy durante la carriera.

Da Westworld a Frozen 2

Evan Rachel Wood, invece, dará voce alla defunta madre di Elsa e Anna, che apparirà nel gelido sequel. Già nel primo film il personaggio fa una breve apparizione, doppiata dalla co-regista e sceneggiatrice Jennifer Lee: ora è il turno della Wood, premiata con una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione dell’androide Dolores Abernathy nella serie tv che mescola il vecchio West e una realtà futuristica, Westworld.

Frozen 2, il cast italiano

Anche per la versione italiana del sequel di Frozen sono state confermate le voci del primo film: Serena Autieri prende nuovamente il posto di Idina Mendez per il doppiaggio della regina Elsa, e al suo fianco ritroviamo Serena Rossi, nei panni della principessa Anna. Il simpatico pupazzo di neve Olaf avrà ancora una volta la voce dell’attore Enrico Brignano, mentre Paolo De Santis torna nelle vesti di Kristoff.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle è atteso nelle sale il 27 novembre 2019.

