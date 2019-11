Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 21 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film italiano del 2019 per la regia di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino e Mario Sgueglia. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato: tutto ciò è Christian Ferro, giovane calciatore di serie A, tutto genio e sregolatezza, divenuto il nuovo idolo dei tifosi di un’intera città. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra di passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata – il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

Un matrimonio all’inglese, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2008 per la regia di Stephan Elliott, con Jessical Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas e Colin Firth. Una giovane americana emancipata incontra e si innamora di un rampollo della società inglese, conosciuto a Montecarlo. La convivenza? Un dramma quasi impossibile. Tipico humor inglese che si mescola al talento incontenibile di una Biel che trova la sua massima espressione nel personaggio della ragazza americana in piena rivoluzione estetica, morale e sessuale. Da non perdere.

Midnight in Paris, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

L’ineguagliabile regia di Woody Allen dirige questo film interpretato da Kathy Bates, Marion Cotillard, Adrien Brody, Carla Bruni e Kurt Fuller. Gil, sceneggiatore hollywoodiano con aspirazioni da scrittore, e la sua futura sposa Inez sono in vacanza a Parigi con i genitori di lei. Gil è già stato nella Ville Lumiere e ne è da sempre affascinato. Lo è ancor di più quando, una sera a mezzanotte, si trova catapultato nella Parigi degli anni Venti con tutto il suo fervore intellettuale. Qui ha modo di incontrare Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso e tutto il milieu culturale del tempo, per questo cercherà di ripetere il miracolo ogni sera, destando i sospetti del futuro suocero.

La scuola più bella del mondo, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Regia di Luca Miniero. Un film con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana per uno scambio culturale edificante. Si ride degli stereotipi, da guardare senza aspettarsi troppo.

Super palla di pelo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia finlandese del 2018 per la regia di Joona Tena, con Ella Jappinen, Vilhami Lahti, Essi Hellén, Ero Ritala. Emilia è la tipica figlia di divorziati. Va a scuola, vive con la madre e a volte con suo padre, e la sua vita non potrebbe essere più normale. Ma, un giorno, il suo porcellino d'India le morde il dito. Emilia acquisisce così la segreta abilità di trasformarsi in una supereroina pelosa in grado di volare e di risolvere ogni problema con i suoi superpoteri. Contemporaneamente, le aringhe della vicina baia del mar Baltico invocano aiuto. L'acqua del mare avvelenata le ha rese furiose, minacciando la pace e la tranquillità dell'intera città. Emilia, da supereroina qual è, si assume la responsabilità di risolvere la situazione. Un film per tutta la famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solaris, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2002 per la regia di Steven Soderbergh, con George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy Davies. Lo psicologo Chris Kelvin deve indagare su ciò che è accaduto alla stazione spaziale Prometheus, in orbita attorno al pianeta Solaris, che da sei mesi ha interrotto ogni tipo di comunicazione con la Terra. Una volta arrivato, Kelvin scopre che il comandante è morto misteriosamente e che l'equipaggio è preda di eventi inspiegabili... Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Mai dire mai, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film del ciclo “Agente 007” per la regia di Irvin Kershner, con Sean Connery, Klaus Maria Bradauer, Max Von Sydow e Kim Basinger. Grazie a un piano molto sofisticato, la Spectre è riuscita a impossessarsi di due missili a testata nucleare e minaccia di far saltare mezzo mondo. Usa e Gran Bretagna possono risolvere la crisi solo pagando. All’agente segreto inglese James Bond viene affidato l’incarico di rintracciare il nascondiglio dell’organizzazione criminale.

Film biografici da vedere stasera in TV

Escobar – Il fascino del male, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Su Sky Cinema Action, alle ore 21:00, va in onda “Escobar – Il fascino del male”, un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lo specchio della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Action thriller del 2018 diretto da Robert Malenfant, con Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon e Megan Littler. Una famiglia di ritorno dalle vacanze trova a casa la peggiore delle sorprese: un gruppo di criminali si è insediato nella loro abitazione, impedendogli di rientrare. La famiglia non si darà per vinta, ma farà di tutto per riprendersi la casa, combattendo all’ultimo sangue.

È solo l’inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Ron Shelton. Un film con Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Glenne Headly, Rene Russo, Joe Pantoliano, Elizabeth Ashley. La storia di un ex agente dell'FBI e di un ex avvocato della malavita inserito nel programma protezione testimoni che saranno costretti a mettere da parte la loro rivalità sul campo da golf per far fronte ad un gruppo di malintenzionati. Un irresistibile action comedy con due protagonisti eccezionali.

Film thriller da vedere stasera in TV

Amabili resti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller del 2009 per la regia di Peter Jackson, con Saoirse Ronan, Stanley Tucchi, Mark Wahlberg, Rachel Weisz e Rose McIver. La storia della giovane adolescente Susie Salmon, barbaramente uccisa, che diventa uno spirito e veglia la sua famiglia e il suo assassino dall’alto. La giovane dovrà tenere a freno il suo desiderio di vendetta per aiutare la famiglia a guarire da un dolore troppo grande. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Affairs of State – Intrighi di Stato, ore 21:20 su Sky Cinema Uno +24

Film del 2009 per la regia di Eric Valette, con Rachid Brakni, André Dussollier, Christine Boisson, Thierry Frémont. Un gruppo di ribelli congolesi cattura otto soldati francesi. A titolo di riscatto, il governo francese manda un carico aereo di armi che non giunge a destinazione a causa di un missile. Parallelamente, una prostituta muore a Parigi. Due storie apparentemente non correlate che muoveranno i piani alti dell’establishment francese.

Sully, ore 21:10 su Premium Cinema

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. La pellicola è una coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì un eroico ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wilde, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 1997 per la regia di Brian Gilbert, con Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave e Jennifer Ehle. Storia della breve e tumultuosa, provocatoria vita di Oscar Wilde, poeta, drammaturgo, esteta e spirito libero. Adottato dalla buona società londinese, finì per subire un processo che rivelò la sua omosessualità, considerata non solo riprovevole ma anche illegale.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2016 per la regia di Cedric Nicolas-Troyan, con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain e Nick Frost. Molto tempo prima che scatenasse le sue ire su Biancaneve, la malefica regina Ravenna ha visto in silenzio come la sorella Freya sia stata tradita e sia fuggita dal regno per lo strazio. Grazie alla capacità che ha di congelare qualsiasi nemico, Freya ha trascorso diversi decenni in un palazzo d'inverno circondandosi di una legione di cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara. Quando viene a sapere della morte della sorella, Freya chiede ai suoi rimanenti soldati di riportare lo Specchio magico all'unica strega che potrebbe sfruttarne a pieno i poteri. Ravenna, però, viene da lei resuscitata e la sua ricomparsa in scena permetterà alle due malvagie sorelle di riversare sulla loro Terra tutto il male di cui sono capaci. Solo Eric e Sara, oramai banditi, potranno intralciare i loro piani. Un film da non perdere per i suoi grandiosi effetti speciali.

Film noir da vedere stasera in TV

Little Odessa, ore 21:00 su Premium Cinema Energy

Film del 1994 per la regia di James Gray, con Tim Roth, Edward Furlong, Vanessa Redgrave, Maximillian Schell. Joshua, killer di professione, torna a Little Odessa (quartiere di immigrati russi a Brighton Beach) per un lavoretto. Suo padre gli vieta di mettere piede in casa, ma sua madre è sul letto di morte e Reuben, il fratello, stravede per lui. Joshua vuole compiere il lavoro, ma il padre lo vende al boss del quartiere. Da lì, la situazione precipita sempre di più. Un magistrale Tim Roth.

