Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 16 novembre

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonitions, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Come fermare un serial killer che prevede il futuro? Thriller americano del 2015 per la regia di Afonso Poyart, con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish e Colin Farrell. Un detective veterano dell’FBI e la sua giovane e ambiziosa partner ricorrono all’aiuto del solitario dottor Clancy, psichiatra in pensione, per risolvere una serie di curiosi omicidi. Quando gli eccezionali poteri di intuizione di Clancy li conducono sulle tracce di un serial killer, il medico realizza che le sue capacità sono poca cosa in confronto alle prodezze di cui è in grado quell’assassino.

Le ultime 24 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta in vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Jerry Maguire, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance, il film del 1996 “Jerry Maguire”, diretto da Cameron Crowe con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Kelly Preston, Jerry O'Connell. Jerry è un procuratore sportivo dunque riceve una percentuale dai contratti. È uno che non sa farsi amare, finisce con un solo cliente, un campione di football. Dopo difficoltà e miliardi di parole riesce a fargli ottenere un megacontratto. Film che ha ottenuto 4 candidature e vinto un Premio Oscar, 3 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Magistrali le interpretazioni di Tom Cruise e Cuba Gooding Jr.

La ragazza del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Howard Deutch. Un film con Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs, Lizzy Caplan, Alec Baldwin, Riki Lindhome. Dustin è innamorato della collega Alexis la quale però non è poi così interessata a lui tanto da chiedergli, dopo cinque settimane di appuntamenti, di restare buoni amici. Diventa quindi per lui indispensabile chiedere l'aiuto del compagno di appartamento Tank. Una divertente commedia volgar-romantica.

Modalità aereo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una commedia di Fausto Brizzi, con protagonisti Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, che fa ruotare la propria trama intorno a un oggetto diventato in pochi anni molto di più di un semplice cellulare.

Quel bravo ragazzo, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

“Quel bravo ragazzo” è un’esilarante commedia diretta da Enrico Lando con Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio. Leone è un trentacinquenne ingenuo e romantico cresciuto nell'orfanotrofio di un paesino del sud e dedito all'attività di chierichetto. Un giorno il padre che Leone non sapeva di avere lo convoca sul letto di morte e gli consegna in eredità tutti i suoi averi e la direzione delle sue attività. Nonostante la sceneggiatura un po’ debole, il film è da vedere per l’interpretazione del protagonista Luigi Luciano - in arte Herbert Ballerina - e degli altri attori che lo circondano.

About a boy – Un ragazzo, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film britannico del 2002 per la regia di Paul e Chris Weitz, con Hugh Grant, Nicholas Hoult, Sharon Small e Toni Collette. Will è un ricco 38enne scapolo, abituato a uscire ogni sera con una ragazza diversa. Resosi conto che è più facile abbordare donne con un figlio a carico, finge di essere un ragazzo padre e si iscrive a un circolo per genitori single. Qui stringe amicizia con Marcus, un ragazzino solitario che gli farà aprire gli occhi su una realtà molto lontana dalla sua…

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Star is Born, ore 21:05 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2018 per la regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Dave Chappelle. L’esperto musicista Jackson Maine scopre la combattuta artista Ally. Lei, che da poco ha chiuso nel cassetto il suo sogno di diventare cantante, viene convinta da Jackson a salire ancora una volta sul palco: il successo di lei prende il largo ma la relazione ha una battuta d’arresto per via dei problemi che affliggono Jack. Film da premio Oscar come miglior canzone a “Shallow”.

Il Primo Re, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di Matteo Rovere, in cui Alessio Lapice e Alessandro Borghi interpretano i fratelli protagonisti della leggenda sulla fondazione dell’antica Roma. “Il primo re” rivisita le vicissitudini attraversate da Romolo e Remo, arricchendo e ampliando la leggenda fino a trasformarla in un vero e proprio racconto epico. Il film è recitato in un protolatino ricreato con l’aiuto di studiosi, in modo da rendere in maniera ancora più realistica le atmosfere dell’epoca. Un film epico in cui tutto il cast si immerge letteralmente nei ruoli e negli ambienti ostili messi in scena.

Ritorno in Borgogna, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Cédric Klapisch, con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot e María Valverde. Jean rientra in Borgogna dopo dieci anni, a causa della malattia terminale del padre. Tornato a casa, si riunisce con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Intanto, la morte del genitore poco prima della vendemmia mette i tre fratelli di fronte a nuove responsabilità, come la necessità di raccogliere una grande somma di denaro per pagare la tassa di successione del vigneto.

127 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un film drammatico del 2010, con Treat Williams, Kate Burton, Lizzy Caplan, James Franco, Amber Tamblyn e la regia di Danny Boyle. Aron Ralston, 26 anni, entusiasta dello sport e della libertà, si concede una giornata di biking e trekking nel Blue John Canyon dello Utah. Sole, musica, paesaggi mozzafiato e un fortuito incontro con due belle escursioniste che si prestano a tuffi e risate: cosa chiedere di più? Tornato solo, però, scendendo un crepaccio, Aron smuove inavvertitamente un masso vecchio di milioni di anni e si ritrova immobilizzato, con un braccio bloccato tra questo e la roccia, praticamente senza cibo né acqua. Sopravvivrà cinque giorni in condizioni fisiche e psicologiche gravissime, arrivando, per liberarsi, a segarsi il braccio con un coltellino.

Codice d’onore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di Rob Reiner. Un film del 1992 con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Kevin Pollak. Due marines della base militare USA di Guantanamo a Cuba sono deferiti al tribunale militare per l'omicidio di un commilitone. Lo difendono tre avvocati, che si convincono che fu applicato il “codice rosso”, la norma non scritta che impone dure correzioni fisiche ai compagni che sbagliano. Una storia d’onore con degli interpreti straordinari.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

007 – Il mondo non basta, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film del ciclo “007” di spionaggio del 1999, per la regia di Michael Apted. Con Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle e Judi Dench. James Bond riesce a recuperare i soldi pagati da un miliardario inglese per il riscatto della propria figlia, Electra. La ragazza, rimasta orfana dopo la morte del papà, sembra ancora minacciata dall’aguzzino, terrorista anarchico chiamato Renard. Ma il segreto più grande è il suo, e l’agente 007 ne sarà presto coinvolto.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Rainbow Tribe – Tutto può accadere, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2011 per la regia di Christopher R. Watson, con David James Elliott, Grayson Russell, Ed Quinn e Julie Ann Emery. Morgan, alle prese con la crisi di mezza età, ritrova il suo miglior amico quando torna al campeggio estivo in cui era solito andare da giovane. I suoi problemi sembrano però ingigantirsi quando viene affiancato da un gruppo di campeggiatori di dieci anni. Attraverso le lotte e i problemi in comune da risolvere, Morgan vivrà una delle migliori estati della sua vita.

Film horror da vedere stasera in TV

The nun: la vocazione del male, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Corin Hardy. Un film con Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demiàn Bichir, Lili Bordán. In un'antica abbazia della Romania una giovane suora di clausura si toglie la vita. Un prete dal passato tormentato e un giovane novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per far luce sull'evento. Horror ecclesiastico, spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Transporter 3, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film francese del 2008 per la regia di Olivier Megaton, con Jason Statham, François Berléand, Natalya Rudakova e Robert Knepper. Frank Martin è uno specialista in consegne rischiose che non si fa scrupoli nemmeno davanti alle missioni più strane e malsane. La sua nuova missione consiste nel trasportare due grossi sacchi e una giovane ragazza, figlia di un’ufficiale ucraino, da Marsiglia a Odessa. Non è dato sapere cosa vi sia nei sacchi. La trappola è dietro l’angolo… Un film da non perdere.

