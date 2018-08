I 20 migliori film con Tom Cruise

Da Top Gun a Jerry Maguire - pellicole in onda su Sky Cinema Stars, il canale dedicato ai grandi di Hollywood - ha recitato in alcuni dei più grandi successi degli ultimi decenni. Ecco l'elenco dei migliori film con Tom Cruise.

TOM CRUISE, NESSUNA MISSION È IMPOSSIBLE

Amato, criticato, chiacchieratissimo per via della sua vita sentimentale e per il suo legame con Scientology. Nella sua filmografia ci sono alcuni dei maggiori successi cinematografici degli ultimi decenni, ma anche flop epocali. Eppure, nonostante tutto rimane ancora oggi uno dei divi hollywoodiani per eccellenza. Non per niente, Tom Cruise (da sabato25 agosto a domenica 26) sarà protagonista su Sky Cinema Stars, il canale Sky dedicato ai più grandi di Hollywood, con pellicole come Jerry Maguire, Cocktail eTop Gun.

A spiegare il perché di questo successo, è sufficiente consultare l'elenco dei 20 migliori film con Tom Cruise, riportati in ordine strettamente cronologico, con titoli che si "spalmano" su quattro diversi decenni, dai primi anni '80 fino a tempi recenti.



I MIGLIORI FILM CON TOM CRUISE

Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano



Nello stesso anno in cui Francis Ford Coppola gli offre un ruolo secondario nel suo I ragazzi della 56a strada, il poco più che ventenne Tom Cruise è protagonista del film che lo porta sotto i riflettori internazionali e che gli vale una nomination ai Golen Globe. Joel è un diciassettenne che assieme a un amico decide di approfittare del fatto che i suoi genitori lo hanno lasciato a casa da solo. I due invitano una ragazza squillo con cui il ragazzo passa una bella serata, ma presto la situazione comincia a degenerare.



Anno: 1983



Genere: commedia



Regia: Paul Brickman



Cast: Tom Cruise, Joe Pantoliano, Rebecca de Mornay, Richard Masur



Legend



Diretto da Ridley Scott "fresco" di Blade Runner, questo film fantasy vede Tom Cruise nei panni di Jack, innamoratissimo di Lili, che conduce al rifugio degli ultimi unicorni rimasti, per quanto questo sia proibito. Purtroppo per loro, sulle tracce di queste creature incantate c'è anche un perfido goblin, incaricato di ucciderle da parte di Tenebra, un demone che abita rinchiuso nel sottosuolo, perché teme la luce e i buoni sentimenti.



Anno: 1985



Genere: fantasy



Regia: Ridley Scott



Cast: Tom Cruise, Tim Curry, Mia Sara, David Bennett



Top Gun

Ad aprire l’elenco dei migliori film di Tom Cruise non poteva esserci che la pellicola grazie alla quale è diventato leggenda, oltre che uno degli attori più lanciati degli anni ’80. La storia del tenente Pete Mitchell, detto Maverick, pilota di F14 abile ma irrequieto, e del suo amore per la bella Charlie Blackwood fa subito breccia nei cuori del pubblico, in parte anche per merito dell’indimenticabile Take My Breath Away, una canzone in grado letteralmente di togliere il fiato, ma soprattutto grazie alla bravura del giovane Tom.

Anno: 1986

Genere: Azione

Regia: Tony Scott

Cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerrit, John Stockwell, Tim Robbins

Il colore dei soldi

Sequel a distanza di 25 anni del cult Lo spaccone, in cui il giovane Tom Cruise si ritrova a spartire il set con un veterano come Paul Newman. Questi torna nei panni di Eddie lo Svelto, che però sembra avere abbandonato il tavolo da biliardo per dedicarsi ad altri traffici. Quando però la sua fidanzata si accorge di un giovane e talentuoso giocatore di nome Vincent, la passione di Eddie per la stecca si riaccenda all’improvviso.

Anno: 1986

Genere: drammatico

Regia: Martin Scorsese

Cast: Tom Cruise, Paul Newman, Helen Shaver, Mary Elizabeth Mastrantonio, John Turturro

Rain Man - L’uomo della pioggia

Tom Cruise ha l’occasione di fare coppia con un altro grandissimo attore, Dustin Hoffman, in questa toccante pellicola di Barry Levinson. Qui il nostro divo è Charlie, un uomo che scopre solo alla morte del padre di avere un fratello maggiore, Raymond, affetto da una particolare forma di autismo. Poiché il loro genitore ha assegnato a Raymond tutti i suoi beni, l’indebitato Charlie decide di rapirlo dalla clinica in cui è ricoverato.

Anno: 1988

Genere: drammatico

Regia: Barry Levinson

Cast: Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valeria Golino, Michael D. Roberts, Gerald R. Molen

Cocktail



Tra i migliori film con Tom Cruise, questa pellicola in cui il superdivo è Brian Flanagan, un giovane che assieme all'amico Doug diventa un famoso barman, grazie anche a un cocktail da lui inventato. Dopo aver litigato con il socio, si trasferisce in Giamaica, dove si innamora della bella Jordan, una cameriera in vacanza con amiche.



Anno: 1988



Genere: sentimentale



Regia: Roger Donaldson



Cast: Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown, Lisa Banes



Nato il quattro luglio

Tratto dall’omonimo libro autobiografico di Ron Kovic, questo film di Oliver Stone racconta la cruda storia di un giovane che parte volontario per la guerra del Vietnam, convinto di servire così la propria patria. Ma la realtà che si trova di fronte è molto differente e molto più amara. Ma mai amara quanto quel che lo attende al ritorno a casa in seguito a un colpo di pallottola alla spina dorsale che lo lascia paralizzato. Il dramma di Kovic è quello di tanti altri reduci di una guerra senza senso, gettati al massacro e poi, una volta rientrati, inevitabilmente emarginati. Prima nomination agli Oscar per Tom Cruise, come Miglior attore non protagonista, a cui si aggiunge il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico.

Anno: 1989

Genere: drammatico

Regia: Oliver Stone

Cast: Tom Cruise, Kyra Sedgwick, Caroline Kava, Raymond J. Barry, Josh Evans, Jamie Talisman

Giorni di tuono



Ridley non è l'unico fratello Scott ad avere diretto Tom Cruise: anche il compianto Tony l'ha chiamato a sé in questo film sentimentale "su quattro ruote", che ha tra l'altro fatto conoscere all'attore la sua futura sposa Nicole Kidman. Lui è Cole Trickle, un promettente pilota che esordisce nel circuito NASCAR, dove diventa rivale di un altro concorrente, Rowdy Burns. Andato a trovare quest'ultimo in ospedale dopo un incidente, conosce una affascinante infermiera.



Anno: 1990



Genere: sportivo/sentimentale



Regia: Tony Scott



Cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Michael Rooker, Randy Quaid



Cuori ribelli



Secondo film in coppia Nicole Kidman, mentre questa volta alla regia c'è Ron Howard. Joseph Donnelly è un irlandese intenzionato a vendicarsi con il suo affittuario, che ha bruciato la casa dove il giovane viveva con la sua famiglia a causa degli arretrati non pagati. Invece di spargere sangue, però, trova l'amore, nelle fattezze della figlia del padrone di casa Shannon, con la quale si imbarcherà negli Stati Uniti. In America non sarà però tutto così facile come sperano.



Anno: 1992



Genere: sentimentale



Regia: Ron Howard



Cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky



Codice d'onore



Un giovane avvocato dell'esercito, il tenente Daniel Kaffee, è incaricato di difendere due marines accusati di avere assassinato un commilitone. Oltre a sostenere la non intenzionalità dell'uccisione, il brillante legale sospetta che dietro le loro azioni ci fossero ordini impartiti dall'alto, tanto che nella vicenda risulta invischiato un potente ufficiale, il colonnello Nathan R. Jessep, interpretato da un Jack Nicholson in forma smagliante.



Anno: 1992



Genere: drammatico



Regia: Rob Reiner



Cast: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon



Il socio



Laureatosi in legge, l'ambizioso Mitch McDeere viene assunto da un prestigioso studio legale, trasferendosi a Memphis assieme alla moglie Abby. Il ragazzo comincia a lavorare sotto la supervisione del socio anziano Avery Tolar (Gene Hackman), ma comincia presto a sospettare che dietro lo studio si celino le attività di un'organizzazione criminale.



Anno: 1993



Genere: thriller



Regia: Sydney Pollack



Cast: Tom Cruise, Jeanne TrippleHorn, Holly Hunter, Gene Hackman, Hal Holbrook



Intervista col vampiro



Due dei più grandi divi dell'epoca, Brad Pitt e Tom Cruise, riuniti in un'unica pellicola, nella quale figura anche una giovnaissima Kirsten Dunst. Il film racconta retrospettivamente la lunga non-vita di Louis de Pointe du Lac (Pitt), proprietario terriero di fine XVIII secolo che, in seguito alla morte di moglie e figlia, viene reso un vampiro dal potente Lestat de Lioncourt (Cruise). Questi lo inizia alla vita da vampiro, mentre ben presto ai due si aggiunge la giovanissima Claudia, trasformata in non-morto da Lestat dopo essere stata quasi dissanguata dallo stesso Louis.



Anno: 1994



Genere: horror/drammatico



Regia: Neil Jordan



Cast: Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Christian Slater, Antonio Banderas, Thandie Newton



Mission: Impossible

Tra i migliori film di Tom Cruise figura anche la pellicola che consacra l’attore come action hero. Questo primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma è davvero esplosivo, ma anche alcuni dei sequel non sono da meno. Tom è l’agente Ethan Hunt, membro di una sezione speciale della CIA a cui spetta l’ingrato compito di risolvere le situazioni più difficili e delicate. L’inizio di un franchise che è riuscito a mantenersi sempre su alti livelli qualitativi.

Anno: 1996

Genere: azione

Regia: Brian De Palma

Cast: Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight, Ving Rhames, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas, Henry Czerny, Emmanuelle Béart

Jerry Maguire

Cameron Crowe, impeccabile alla regia, consente a Tom di ottenere la seconda nomination agli Oscar e il secondo Golden Globe. Del resto il divo si supera nel ruolo del brillante procuratore sportivo Jerry Maguire, che spinto da una crisi di coscienza un giorno decide di mettersi in proprio, per riuscire a seguire davvero l’interesse dei suoi clienti. L’unico a seguirlo però è Rod Tidwell, un promettente giocatore di football americano, dal carattere a dir poco particolare.

Anno: 1996

Genere: sportivo

Regia: Cameron Crowe

Cast: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O’Connell

Eyes Wide Shut



Ultimo film girato dal leggendario Stanley Kubrick, nonché terzo e ultimo titolo a portare Tom Cruise e l'allora moglie Nicole Kidman insieme sul set. Dopo essere stati a una festa, Bill e Alice discutono aspramente, interrogandosi sul tema della fedeltà di coppia. Di qui in poi, il loro rapporto prende una piega sempre più complessa, mentre i due si ritrovano coinvolti in situazioni bizzarre e misteriose.



Anno: 1999



Genere: drammatico



Regia: Stanley Kubrick



Cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Marie Richardson, Sydney Pollack



Magnolia

Qui Tom Cruise interpreta solo uno dei tanti personaggi di questo film corale diretto da Paul Thomas Anderson, ma buca lo schermo nel ruolo del “guru per disperati” Frank T.J. Mackey, che insegna agli uomini come avere successo assicurato con le donne. Dietro la misoginia e l’apparente sicurezza, però, si cela un uomo fragile segnato dal difficile rapporto col padre, ora in fin di vita. Terza nomination agli Oscar, questa volta come Miglior attore non protagonista, e terzo Golden Globe.

Anno: 1999

Genere: drammatico

Regia: Paul Thomas Anderson

Cast: Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, William H. Macy, Alfred Molina, Jason Robards

Minority Report

In una delle sue incursioni nel cinema di fantascienza, Tom Cruise si trova a lavorare con Steven Spielberg in un film tratto da un racconto di Philip K. Dick. In un imminente futuro, la polizia di Washington ha eradicato ogni crimine grazie a un metodo che si basa sulle premonizioni di tre sensitivi detti Precog. Ma proprio quando il capitano John Anderton si rende conto che le loro previsioni non sono così precise come si pensava, uno dei Precog lo indica come esecutore di un imminente omicidio.

Anno: 2002

Genere: fantascienza

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow, Samantha Morton, Peter Stormare, Patrick Kilpatrick

Collateral

Tra i migliori film di Tom Cruise rientra anche questa pellicola magistralmente diretta da Michael Mann e altrettanto magistralmente interpretata dal nostro eroe e dall’altrettanto bravo Jamie Foxx. Vincent è uno spietato sicario che prende in ostaggio il mite taxista Max per farsi scarrozzare in giro per la città tutta la notte. Ben presto, però, il conducente scopre come il giro del suo passeggero consista in realtà in una missione per massacrare i testimoni in un processo contro dei narcotrafficanti.

Anno: 2004

Genere: thriller

Regia: Michael Mann

Cast: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Javier Bardem, Peter Berg, Mark Ruffalo

Mission Impossible - Protocollo fantasma



Sono poche le saghe cinematografiche che mantengono lo stesso livello qualitativo degli esordi, ma Mission Impossible è una di queste. Qui siamo al quarto capitolo della serie, con Ethan Hunt e i suoi colleghi impegnati ad acciuffare un pericoloso terrorista noto come Cobalt, entrato in possesso dei codici di lancio di alcuni missili nucleari russi.

Anno: 2011



Genere: azione



Regia: Brad Bird



Cast: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton, Simon Pegg, Josh Holloway

Edge of Tomorrow - Senza domani

La Terra è assediata da un esercito di alieni tentacoluti con un’innata capacità di imparare le tattiche umane e anticiparle. Rita Vrataski, nota come l’Angelo di Verdun, è uno dei pochi eroi che si oppone all’invasione. Al contrario il maggiore William Cage è un pavido funzionario dell’esercito, privo di esperienza sul campo. Quando però si ritrova costretto a combattere e si suicida uccidendo uno degli alieni, comincerà a rivivere di continuo il giorno della battaglia, morendo e risorgendo centinaia di volte.

Anno: 2014

Genere: fantascienza

Regia: Doug Liman

Cast: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Noah Taylor, Jonas Armstrong