Lunedì 6 maggio in prima serata su Sky Cinema Uno arriva un action movie da non perdere: Le ultime 24 ore ! Racconta di un assassino che resusciterà per vendicarsi in poche ore di chi gli ha ucciso la famiglia

Le ultime 24 ore è il titolo che aspettavate per una serata all’insegna dell’Azione con la A maiuscola.

Arriva lunedì 6 maggio in prima serata su Sky Cinema Uno e promette di regalare momenti davvero di adrenalina pura.

Travis Conrad (interpretato da Ethan Hawke) è un agente speciale della Red Mountain, un’organizzazione paramilitare che conduce operazioni estreme al servizio del governo americano.

Dopo aver perso moglie e figlio, si è ritirato a vita privata, per affrontare e cercare di metabolizzare un dolore che tuttavia non accenna ad andarsene minimamente.

Il suo amico Jim Morrow riuscirà a convincerlo a tornare in azione per una missione delicatissima: uccidere Lin, un'agente dell'Interpol.

Tuttavia il periodo di pausa ha mandato un po’ in letargo i riflessi di Travis che infatti esita, finendo così ammazzato lui per primo dal colpo che parte dalla canna di Lin.

Ma la Red Mountain riuscirà a riportare Travis in vita per altre 24 ore per un’altra missione speciale.

Assieme a quella davvero speciale per lui: vendicarsi di coloro che gli hanno sterminato la famiglia….

Preparatevi a fiumi di sangue, colpi di scena e colpi di pistola, in un pastiche che farà gola a chi va pazzo per gli action movie davvero fatti ad arte.