Sul fronte doppiaggio l’Italia vanta una grande tradizione, con esponenti di grande spicco tra passato a presente. Per quanto la trasmissione in lingua originale si stia diffondendo sempre più, come dimostrano le proiezioni Sky in contemporanea con gli USA di Game of Thrones e altre grandi serie, il doppiaggio è tutt’altro che in crisi. Da molti anni inoltre le voci selezionate per alcuni personaggi, soprattutto nei film d’animazione, sono quelle di personaggi noti, dagli attori ai cantanti.

Film d’animazione, gli attori doppiatori

Uno dei doppiatori più apprezzati in assoluto in Italia è Francesco Pannofino, che affianca a ciò la propria carriera da attore. Indimenticabile il suo René Ferretti nella serie TV Boris. Svariati i film d’animazione cui ha preso parte nel corso degli anni, dai ’90 a oggi, con titoli come Fievel conquista il West, L’incantesimo del lago, Fantastic Mr. Fox e Angry Birds.

Guardando al passato, è facile ricordare attori doppiatori di film animati che, seppur con un solo personaggio nel curriculum, sono riusciti a restare impressi nel cuore e nella mente dello spettatore. Tutti ad esempio hanno apprezzato Gigi Proietti in versione Genio della lampada nella trilogia di Aladdin. Indimenticabile la profonda e suggestiva voce di Mufasa, ne Il Re Leone, appartenente al compianto Vittorio Gassman. Allo stesso modo Toy Story non sarebbe lo stesso per il pubblico italiano senza Fabrizio Frizzi in qualità di Woody. Una realtà che gli spettatori hanno dovuto affrontare nel quarto capitolo, data la prematura dipartita dell’amato conduttore televisivo.

Tre i film d’animazione cui ha preso parte Claudio Bisio, da Atlantis a L’era glaciale, fino a Hotel Transylvania, mentre il duo Luca e Paolo ha svolto un ottimo lavoro ne Le follie dell’imperatore. Facendo un passo indietro si giunge al tempo de La gabbianella e il gatto, che ha visto tra i doppiatori anche celebri attori e registi come Carlo Verdone e Antonio Albanese. Impossibile non citare Momo alla conquista del tempo, tra i migliori film animati italiani, con Sergio Rubini e Giancarlo Giannini (quest’ultimo presente anche tra i doppiatori di Up). Così come Pannofino, anche Luca Ward è un attore e doppiatore professionista. Per la storica voce di Russell Crowe, tra gli altri, spazio ne Il pianeta del tesoro e La principessa e il ranocchio.

Una lista particolarmente lunga, che comprende i seguenti attori:

Flavio Insinna: Big Hero 6

Big Hero 6 Virginia Raffaele: Big Hero 6 , La famiglia Addams

Big Hero 6 La famiglia Addams Massimo Dapporto: Toy Story

Toy Story Remo Girone: Pocahontas

Pocahontas Raoul Bova: Hercules, La famiglia Addams

Hercules, La famiglia Addams Veronica Pivetti: Hercules, Ortone e il mondo dei Chi

Hercules, Ortone e il mondo dei Chi Cristiana Capotondi: Hotel Transylvania

Hotel Transylvania Leo Gullotta: L’era glaciale, Zootropolis

L’era glaciale, Zootropolis Maccio Capatonda: Angry Birds

Angry Birds Alessandro Cattelan: Angry Birds

Angry Birds Luca Zingaretti: Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory

Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory Paolo Ruffini: Zootropolis

Zootropolis Frank Matano: Zootropolis

Zootropolis Mario Merola: Totò Sapore e la magica storia della pizza

Totò Sapore e la magica storia della pizza Laura Morante: Gli Incredibili

Gli Incredibili Ale: Madagascar

Madagascar Franz: Madagascar

Madagascar Fabio De Luigi: Madagascar, Toy Story 3, Rio

Madagascar, Toy Story 3, Rio Michelle Hunziker: Madagascar

Madagascar Sabrina Ferilli: Cars

Cars Ricky Tognazzi: Uno zoo in fuga

Uno zoo in fuga Fabio Volo: Kung Fu Panda

Kung Fu Panda Christian De Sica: Ortone e il mondo dei Chi

Ortone e il mondo dei Chi Neri Marcorè: Up, Kubo e la spada magica

Up, Kubo e la spada magica Luca Laurenti: La principessa e il ranocchio, Toy Story 4

La principessa e il ranocchio, Toy Story 4 Toni Servillo: La famosa invasione degli orsi in Sicilia

La famosa invasione degli orsi in Sicilia Antonio Albanese: La famosa invasione degli orsi in Sicilia

La famosa invasione degli orsi in Sicilia Massimiliano Gallo: Gatta cenerentola

Gatta cenerentola Alessandro Gassman: Gatta cenerentola

Gatta cenerentola Claudio Santamaria: LEGO Batman

LEGO Batman Claudia Gerini: Toy Story 3

Toy Story 3 Gerri Scotti: Toy Story 3

Toy Story 3 Max Giusti: Cattivissimo me

Cattivissimo me Laura Chiatti: Rapunzel

Rapunzel Giampaolo Morelli: Rapunzel

Rapunzel Enzo Iacchetti: Ribelle

Film d’animazione, i cantanti doppiatori

Dalle produzioni americane a quelle italiane, tanti i film d’animazione che vedono come doppiatori, protagonisti o meno, famosi cantanti. Dopo aver preso parte alla memorabile colonna sonora de Il Re Leone, Ivana Spagna si è anche cimentata nel doppiaggio con La Gabbianella e il gatto. Due i cantanti presenti ne Il gobbo di Notre Dame, Massimo Ranieri e Mietta. Una splendida coppia di artisti, che in cabina di doppiaggio ha saputo dare il meglio, così come Tosca e Fiorello in Anastasia. Guardando al 2019, nello specifico a La famiglia Addams, possiamo invece trovare Loredana Bertè.

Sul fronte classici invece, è Alex Baroni a prestare la voce per le parti cantate di Hercules, mentre Loretta Goggi si è divertita a doppiare Monsters & Co, così come Renato Zero nei panni di Jack Skeletron in Nightmare Before Christmas. Nel cast de Gli Incredibili è invece presente Amanda Lear, così come Sergio Cammariere ne La principessa e il ranocchio e Noemi nel cantato della protagonista di Ribelle. Infine merita menzione anche Marco Mengoni, che ha doppiato Simba nella nuova versione de Il Re Leone, per la serie dei live action Disney.