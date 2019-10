La famiglia Addams, la trama del film

Al cinema dal 31 ottobre 2019, La famiglia Addams è la soluzione ideale per un Halloween in sala per tutta la famiglia

Greg Tiernan e Conrad Vernon firmano un film d’animazione dedicato a una delle famiglie più celebri del cinema. A partire dal 31 ottobre 2019 arriva La famiglia Addams, con Virginia Raffaele e Pino Insegno che prestano la propria voce per i personaggi di Morticia e Gomez, ovvero i genitori di questa folle e spettrale famigliola. Lo zio Fester è invece interpretato da Raoul Bova, mentre Mercoledì è Eleonora Gaggero. Spazio inoltre per Loredana Bertè, ovvero nonna Addams.

La famiglia Addams: la trama

Gli anni passano ma il pubblico continua ad adorare la famiglia Addams, che torna sul grande schermo con una versione animata del folle gruppo di personaggi grotteschi creato da Charles Addams. È dunque possibile tornare ad apprezzare le avventure di Gomez, Morticia, dei loro figli Mercoledì e Pugsley, dello zio Fester, del cugino Itt, di nonna, Lurch e Mano. L’esordio al cinema è previsto ovviamente per il giorno di Halloween, il 31 ottobre 2019, per una versione aggiornata degli Addams, catapultati nel XXI secolo e da poco trasferitisi in New Jersey. Tutto sembra perfetto e anche fin troppo colorato per i loro gusti, ma di colpo si ritroveranno a fare i conti con un’infida conduttrice televisiva, Margaux Needler, pronta a osteggiare in ogni modo possibile la cupa scelta di colori dei neo arrivati. Per lei l’intero quartiere dovrebbe sprizzare gioia grazie a colori pastello, il che darà il via a un duro confronto tra le parti.

Mercoledì inizia a frequentare la nuova scuola, dove incontra una coetanea con la quale riesce a instaurare un vero rapporto d’amicizia. Qualcosa particolarmente raro per lei, che si ritrova a fronteggiare il periodo della ribellione adolescenziale, cambiando decisamente atteggiamento rispetto a quanto la sua famiglia era abituata. Spazio inoltre a romantici flashback su Gomez e Morticia, raccontando il loro incontro e come si sono innamorati. Il tutto mentre gli Addams si preparano a ricevere in casa loro la più grande riunione familiare mai vista, che coinvolge l’intero clan.

La famiglia Addams, cosa sapere

Per la realizzazione del film d’animazione La famiglia Addams si è scelto un particolare stile visivo, richiamando le storiche vignette di Charles Addams, padre dei personaggi tanto amati dal pubblico. Una dimensione grafica che rende unico il prodotto finale, tra linguaggio moderno ed estetica relativa a vignette di circa 80 anni fa.

Non è di certo la prima avventura al cinema per la famiglia Addams. Basti ricordare i due film degli anni ’90, caratterizzati da un ricco cast, con Anjelica Huston nel ruolo di Morticia, Christopher Lloyd come zio Fester e Christina Ricci nei panni di Mercoledì. Per la prima volta però in sala giunge una versione animata, fino a oggi relegata al piccolo schermo con due serie Tv.

Il cast di doppiatori scelto nella versione americana comprende grandi nomi del cinema. I genitori sono Charlize Theron e Oscar Isaac, mentre i figli hanno la voce di Chloe Grace Moretz e Finn Wolfhard, star di Stranger Things.