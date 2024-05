Travis Scott in concerto a Milano, unica data italiana del tour 2024

Chi sperava d'assistere a un concerto italiano di Travis Scott, anche nel 2024, è stato accontentato. Reduce dal suo Travis Scott: Utopia– Circus Maximus World Tour, il rapper tornerà in Italia martedì 23 luglio, data del concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

Travis Scott torna in Italia

I biglietti per il concerto milanese di Travis Scott saranno in vendita in pre-sale dalle 10.00 di giovedì 9 maggio, per gli utenti di My Live Nation. Per tutti gli altri, la vendita comincerà alle 10.00 del giorno successivo. Quello del 23 luglio a Milano sarà l'unico concerto di Travis Scott in Italia nel 2024. O, perlomeno, è l'unico fissato fino ad ora. L'appuntamento fa parte del suo nuovo tour Maximus Europe, che prenderà il via da Arnhelm (nei Paesi Bassi) il 28 giugno e si concluderà il 27 luglio a Francoforte (in Germania). "L'Europa è in arrivo. Biglietti in vendita venerdì 10 maggio. Non vedo l’ora di vedervi tutti”, ha scritto il rapper su Instagram. Queste le date in programma:

28 giugno - Paesi Bassi, Arnhem, GelreDome

2 luglio – Polonia, Cracovia, Tauron Arena

4 luglio – Svizzera, Zurigo, Hallenstadion

6 luglio –Francia, Nizza, Allianz Riviera

8 luglio – Belgio, Anversa, Sportpaleis

11 luglio – Regno Unito, Londra, Tottenham Hotspur Stadium

13 luglio – Regno Unito, Manchester, Co-op Live

18 luglio – Repubblica Ceca, Praga, O2 Arena

20 luglio – Germania, Cologna, RheinEnergieSTADION

23 luglio – Italia, Milano, Ippodromo SNAI La Maura

27 luglio – Germania, Francoforte, Deutsche Bank Park