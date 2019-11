Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 10 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Diamond 13, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2009 tratto dal romanzo poliziesco “L'Etage des morts” di Hugues Pagan e diretto da Gilles Béhat, con Gérard Depardieu, Olivier Marchal, Asia Argento, Anne Coesens e Aïssa Maïga. Il poliziotto Matt è un personaggio solitario e tormentato. Lavora alla divisione criminale, ma un giorno riceve la chiamata di un vecchio amico che gli propone un piano per deviare dei soldi sporchi. Potrebbe essere la svolta della sua vita o l'inizio di un calvario.

Debt Collector, ore 21:00 Sky Cinema Action

Action movie ambientato nel mondo della malavita, diretto da Jesse V. Johnson, con Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Tony Todd e Selina Lo. French lavora come esattore e il suo lavoro procede come dovrebbe, tra routine e solite cose, finché un cliente non lo trascina in una situazione inaspettata. Ma quello che molti non sanno è che French non è solo un esattore: lui è anche un esperto di arti marziali, motivo che indurrà i suoi nemici a tagliare la corda molto presto.

Film biografici da vedere stasera in TV

La promessa dell'alba, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2017 diretto da Eric Barbier. con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin e Catherine McCormack. Nina Kacew è una donna instancabile, che fa di tutto per crescere ed educare il figlio affinché diventi ambasciatore e grande romanziere. Una storia drammatica e sentimentale, ambientata in Francia durante il periodo nazista.

Child 44 - Il bambino n. 44, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Thriller biografico del 2014 diretto da Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine e Jason Clarke. Pellicola ispirata ai delitti del mostro di Rostov, ovvero Andrej Romanovic Cikatilo, un serial killer russo che uccise 53 donne e bambini tra il 1978 e il 1990.

Invictus - L'invincibile, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film biografico del 2009 diretto da Clint Eastwood, con Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood e Robert Hobbs. Nelson Mandela guida il Sudafrica, da poco uscito dal terrore dell’apartheid. Un evento sportivo di portata globale potrebbe portare il Paese a una svolta abbastanza grande da aiutarlo a dimenticare, almeno in piccola parte, le sofferenze del passato e riunire sul campo persone dal colore della pelle diverso. Queste le premesse della coppa del mondo di rugby che Pienaar dovrà portare a casa non solo per il suo Paese o per se stesso, ma per un ideale assai più alto.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Una cascata di diamanti, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1971 diretto da Guy Hamilton, con Sean Connery, Jill St John, Charles Gray, Lana Woode Jimmy Dean. L’agente 007 James Bond è reduce dall'ennesima avventura contro la Spectre di Blofeld. Viene assegnato a una nuova indagine: sgominare un contrabbando di diamanti agendo sotto l'identità di Peter Franks, uno dei corrieri dell'organizzazione criminale catturato dai servizi segreti. La missione lo porterà fino a Las Vegas, nel casinò del miliardario Willard Whyte.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il regno di Wuba, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico per tutta la famiglia, diretto da Raman Hui, con Baihe Bai, Boran Jing, Wei Tang, Yao Chen, Eric Tsang e Sandra Ng Kwan Yue. Tra gli uomini e i mostri non c’è mai stata armonia: la paura, infatti, ha da sempre mosso i primi a dare la caccia ai secondi. La Regina dei Mostri, consapevole di questa situazione, cerca di preservare la vita di un futuro nascituro della sua specie. A tale scopo, ingravida un umano, il buon Song Tianyin che, insieme alla cacciatrice di mostri Xiaolan, darà alla luce il piccolo Wuba e lo difenderà da pericoli e minacce.

Film thriller da vedere stasera in TV

Monolith, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un thriller drammatico del 2017 diretto da Ivan Silvestrini, con Katrina Bowden, Brandon W. Jones, Justine Wachsberger, Damon Dayoub e Andrea Ellsworth. Una madre sola nel deserto cerca di tirare fuori il suo bambino da un’auto ipertecnologica, intelligente e inespugnabile che ha imprigionato al suo interno il piccolo.

Il segreto dei suoi occhi, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film thriller del 2015 diretto da Billy Ray, con Julia Roberts, Nicole Kidman, Michael Kelly, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris e Lyndon Smith. L’agente dell’FBI Ray passa tredici anni della sua vita a indagare sul misterioso e brutale omicidio della figlia della sua collega Jess. Dopo un duro lavoro, il detective riesce finalmente a trovare degli indizi cruciali, che lo conducono a scoprire una terribile verità a cui nessuno è disposto a credere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Footloose, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Herbert Ross, con Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker e John Laughlin. Una pellicola diventata un cult: un ragazzo con la passione per il rock è costretto a lasciare Chicago per vivere in un paesino dominato dal moralismo. Conosce la bella figlia del severo pastore e scatta il colpo di fulmine.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Frank Coraci, con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler e David Hasselhoff. La vita di Michael è divisa tra una moglie e due figli, i genitori da accontentare e un lavoro pressante. Quello di cui ha bisogno è un telecomando con cui manipolare la realtà mettendo in pausa, andando avanti veloce e rivedendo le scene fondamentali della sua vita. Michael imparerà a sue spese che la soluzione ai suoi problemi non è il magico telecomando, ma stare di più con la famiglia e sacrificare il lavoro.

Un'avventura, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia sentimentale del 2019 diretta da Marco Danieli, con Michele Riondino, Laura Chiatti, Valeria Bilello, Giulio Beranek e Alex Sparrow. Matteo e Francesca sono due ragazzi innamorati nella Puglia degli anni ’70. La ragazza, però, vuole abbandonare la vita di provincia e conoscere il mondo. Quando torna al paese d’origine, dopo quattro anni, Matteo è intenzionato a riconquistarla e a vivere con lei. Una storia d’amore dove ci si perde, ci si rincorre, ci si ritrova, sulle note intramontabili delle canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol.

Due gran figli di..., ore 21:15 Premium Cinema

Una commedia on the road diretta da Lawrence Sher, con Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Katt Williams, Terry Bradshaw e Ving Rhames. I fratelli gemelli Kyle e Peter sono molto diversi. Alla festa per il nuovo matrimonio di mamma scoprono che lei aveva mentito sull'identità del loro vero padre. I due partono insieme alla ricerca del genitore. Convinti di trovarlo facilmente a Miami, dovranno invece ripercorrere a ritroso le avventure sessuali della loro disinvolta madre.

Bridget Jones's Baby, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2016 diretto da Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones e Emma Thompson. Bridget spegne le candeline del suo quarantesimo compleanno. Per l’occasione, l'amica Miranda la trascina in un weekend di musica, alcool e programmatico sesso occasionale, dove Bridget s'imbatte nell'aitante Jack. Il fine settimana successivo, invece, incontra Mark Darcy, pronto al ritorno di fiamma. È così che Jones si ritrova felicemente incinta, senza certezze rispetto a chi possa essere il padre.

Agente smart - casino totale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2008 diretto da Peter Segal, con Steve Carell e Anne Hathaway. L'imbranato agente Maxwell Smart e la sua affascinante collega Agente 99 devono sventare i folli piani di una pericolosa organizzazione criminale intenzionata a conquistare il mondo. Come suggerisce il titolo, il risultato sarà... un casino totale! Una divertente trasposizione cinematografica della famosa serie TV degli anni '60.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Serenity, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di fantascienza del 2005 diretto da Joss Whedon, con Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin e Jewel Staite. Serenity è una nave spaziale da guerra adibita a traffici illegali, purché siano ben pagati. Quando a bordo salgono il giovane dottor Simon Tam e sua sorella River, una ragazza telepatica venuta a conoscenza di alcun segreti che nessuno avrebbe dovuto scoprire, l'equipaggio deve iniziare una dura battaglia per la sopravvivenza.

