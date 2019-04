La promessa dell'Alba: l'anteprima

L'origine è un romanzo del 1960 di Romain Gary, che già nel 1970 aveva avuto uno sbocco sul grande schermo. Il giorno 14 marzo (distribuito da I Wonder Pictures) arriva al cinema La Promessa dell'Alba ma sarà possibile vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Drama questa sera, martedì 12 marzo alle ore 20.50. La regia è di Eric Barbier. Nel cast, tra gli altri, Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin e Catherine McCormack.



Nina Kacew è una donna irascibile ma dotata di grande carattere che punta il figlio ambasciatore e grande romanziere. Certa che il suo ragazzo sia destinato a un futuro fuori dal comune, ogni sua azione è mirata a spianargli gli ostacoli per raggiungere l'obiettivo. Cresciuto in Polonia e con questa madre ingombrante che lo educa, Romain assaggia il mondo fuori e quello domestico affollato di dame che indossano i cappelli che Nina cuce per loro. Ma Nina ha promesso a suo figlio un futuro in Francia: è là che diventerà uomo e studierà. Giunta a Nizza Nina gestirà un hotel in riva al mare e osserverà il suo ragazzo partire per Parigi e poi per la guerra. Tra andate e ritorni, tra separazioni e promesse, tra lettere interminabili e carezze infinite, Romain combatterà la sua battaglia e andrà incontro al suo destino.