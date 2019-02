Debt Collector: arti marziali con contorno di malavita

Mercoledì 13 febbraio su Sky Cinema Uno alle 21.15 è il momento tanto atteso di Debt Collector.



Un action movie che ne promette delle belle. E delle brutte, soprattutto se viste dagli occhi (tumefatti) degli avversari del protagonista Scott Adkins, il celebre attore britannico esperto di arti marziali.



French lavora come esattore e il suo lavoro procede come dovrebbe, tra routine e solite cose, finché un cliente lo trascina in una situazione inaspettata.

Ma quello che molti non sanno è che French non è solo un esattore: lui è anche un esperto di arti marziali, motivo per cui non c’è da tirare troppo la corda…

Eppure la tireranno eccome quella corda, tanto da scatenare un putiferio tale per cui arriverà il momento per i nemici di French di tagliarla la corda anziché tirarla.

Un film d’azione dai ritmi serratissimi, con una trama coinvolgente e un esplosione di colpi di scena uno dietro l’altro che vi assicureranno non poca adrenalina!

Debt Collector e il suo mattatore Scott Adkins vi aspettano mercoledì 13 febbraio su Sky Cinema Uno alle 21.15.