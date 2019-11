Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 6 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 6 novembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di Riccardo Milani, con protagonista Paola Cortellesi. Nel cast: Carla Signoris, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi. Giovanna è una donna che si divide tra il lavoro al ministero, gli impegni scolastici della figlia e gli sfottò della sua esuberante mamma. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5", tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. Una commedia divertente e ben fatta.

Chalet girl, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Phil Traill. Un film con Felicity Jones, Ed Westwick, Brooke Shields, Bill Nighy, Tamsin Egerton, Bill Bailey. La diciannovenne Kim Matthews sta lavorando in un fast-food ed è in cerca di uno scopo nella vita, quando inaspettatamente trova un lavoro come chalet girl in una località sciistica molto sfarzosa delle Alpi. Una deliziosa love story tra le Alpi. Per una serata piacevole senza troppe pretese.

C’est la vie - Prendila come viene, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”. Nel cast: Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov. Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Si trova, suo malgrado, a dirigere e sopportare James, un eccentrico cantante per matrimoni, la nevrotica Adele, vice di Max, lo scriteriato fotografo Guy e Samy, cameriere improvvisato che combina solo guai. Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo.

La lingua del santo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Carlo Mazzacurati, con Ivano Marescotti, Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ferrari, Antonio Albanese, Giulio Brogi. Due uomini alla deriva rubano una preziosa reliquia. Commedia amara di Carlo Mazzacurati ispirata ad un fatto di cronaca.

Casa casinò, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Andrew Jay Cohen. Un film con Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas, Allison Tolman, Sam Richardson. Ideata dagli sceneggiatori di “Cattivi vicini”, in questa commedia Will Ferrell interpreta un uomo che, insieme alla moglie, consuma il fondo per il college della figlia. Disperati per la mancanza di contanti, i due si uniscono ai vicini per aprire un casinò illegale nel quartiere. Commedia per una serata in relax.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Share, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Pippa Bianco, prodotto da HBO, con Rhianne Barreto, Charlie Plummer, Poorna Jagannathan, J.C. MacKenzie. “Share” racconta la storia della sedicenne Mandy che si ritroverà a brancolare nel buio dopo una scoperta devastante: scopre online un video inquietante che la ritrae in una notte di cui lei non ricorda assolutamente niente. Osannato da pubblico e critica e basato sul pluripremiato corto diretto sempre da Pippa Bianco. La pellicola affronta il tema della violenza sessuale ai tempi dei social network, argomento purtroppo sempre più attuale.

Dal profondo del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film diretto da Christopher Cain, con Jon Gries e Elaine Hendrix. La vera storia di Richard Wallrath, un uomo texano i cui demoni interiori hanno fatto toccare il fondo in tutti i campi della vita. Dopo aver perso tutto, Richard trova la fede grazie ad un’enigmatica figura spirituale e cerca di rimettersi in sesto per recuperare l’amore dei figli. Un film ricco di speranza e fede, per riconnettersi a sé e all’amore.

Cold War, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Diretto da Paweł Pawlikowski, con Joanna Kulig e Tomasz Kot come protagonisti. Zula e Wiktor sono innamorati, lei giovane membro della compagnia di danze e canti popolari e lui direttore del coro. Tra i due scoppia una passione crescente che sfocia in un amore vero e puro ma durante un’esibizione nella Berlino orientale Wiktor sconfina e Zula non avrà il coraggio di seguirlo. Negli anni a venire si incontreranno in più occasioni: il loro amore latente si riaccenderà costantemente, tormentandoli attraverso le braci ardenti che mai si raffredderanno, nonostante le atmosfere belliche che piombano come cappe pesantissime su anime e cuori. “Cold war”, pellicola premiata a Cannes e candidata a tre Premi Oscar, è il racconto di una storia d’amore travagliata, sofferta e vissuta in maniera tormentata dai due protagonisti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007 – Vivi e lascia morire, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Guy Hamilton, con Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Geoffrey Holder. In un'isola del Mar dei Caraibi un potente uomo di colore ha deciso di assoggettare gli americani bianchi fornendo loro enormi quantitativi di droga. Una veggente che era al suo servizio decide di aiutare James Bond a togliere di mezzo il criminale. Film del 1973, prima pellicola bondiana dell'era post-Connery (a eccezione del breve intermezzo con George Lazenby).

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Rob Cohen. Un film con Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Luke Ford. Rick O'Connell, per combattere il resuscitato Imperatore Han, è impegnato in un'epica avventura che si svolge dalle catacombe dell'antica Cina alle ghiacciate cime dell'Himalaya. Questo terzo episodio della celebre saga si allontana dall’Egitto con ritmo incalzante e autoironia.

San Andreas, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un fortissimo terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel è un buon film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Bent – Polizia criminale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film americano del 2018 per la regia di Bobby Moresco, con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, John Finn, Grace Byers. Danny, ex detective della narcotici finito nei guai, esce di prigione con un piano per vendicarsi di chi ha incastrato e ucciso il suo collega. Attraverso una serie di ricerche personali, arriverà a confrontarsi con una spietata agente governativa e il suo mentore, un poliziotto in pensione in eterna lotta contro la corruzione. Un noir hard boiled.

The Horseman, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jonas Åkerlund. Un film con Dennis Quaid, Ziyi Zhang, Peter Stormare, Patrick Fugit, Eric Balfour, Clifton Collins Jr.. Un detective da poco vedovo deve indagare su una serie di inquietanti delitti connessi con i biblici cavalieri dell'apocalisse. Un thriller psicologico che esplora la mente umana e il sottobosco di una città alla deriva. Per una serata di suspense.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Un ponte per Terabithia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2007 per la regia di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb, Robert Patrick. Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari che i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Lesie, i due immaginano un bosco dove rifugiarsi dalla realtà. Una straordinaria avventura nel mondo della fantasia, dai produttori de “Le cronache di Narnia”.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

V per Vendetta, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film americano del 2006 per la regia di James McTeigue, con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea. In un futuro non precisato, un regime totalitario sottomette la città di Londra. Sarà V, mascherato vendicatore nei panni di Guy Fawkes (ribelle della congiura delle polveri) a prendere in mano le sorti del mondo e di Evey. Ispirato al fumetto di Alan Moore, il film raccoglie un’ideologia e la racconta magistralmente, liberando un regno fantastico da razzismo, omofobia e spietatezza.

