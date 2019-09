Cold War: la guerra congela tutto, anche l’amore

La pellicola premiata a Cannes nel 2018 e candidata a 3 premi Oscar nel 2019 (anche per miglior film in lingua straniera) arriva domenica 22 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due per riscaldare gli animi dei cinefili. Ma non i cuori: Cold War racconta infatti di una storia d’amore travagliata, sofferta e vissuta in maniera tormentata dai due protagonisti.

Zula e Wiktor sono innamorati, lei giovane membro della compagnia di danze e canti popolari e lui direttore del coro.

Tra i due scoppia una passione crescente che sfocia in un amore vero e puro ma durante un’esibizione nella Berlino orientale Wiktor sconfina e Zula non avrà il coraggio di seguirlo.

Negli anni a venire si incontreranno in più occasioni, entrambi accompagnati di volta in volta da diversi partner, ma il loro amore latente si riaccenderà costantemente, tormentandoli attraverso le braci ardenti che mai si raffredderanno, nonostante la guerra fredda e la freddezza generale che le atmosfere belliche fanno piombare come cappe pesantissime su animi e cuori.

Diretto da Paweł Pawlikowski e con Joanna Kulig e Tomasz Kot come protagonisti, Cold War è l’appuntamento da non perdere per chiunque ami i generi drammatico e sentimentale, qui abilmente mescolati in un pastiche da brividi. Brividi sia d’amore sia da guerra fredda.

Domenica 22 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due non prendete appuntamenti se non con Cold War!