Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 6 novembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno è Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagna dietro le quinte di X Factor fino alla fine del programma.

MasterChef USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, un’altra puntata di MasterChef USA, la versione americana del cooking show più famoso al mondo. I 14 concorrenti rimasti in gara vengono divisi in due squadre. Devono preparare 39 piatti per un gruppo di giudici particolarmente esigenti. La squadra perdente affronta il Pressure Test.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:05 Crime investigation

Il programma racconta la storia di pericolosi gangster e protagonisti del crimine internazionale. Storie di sangue, potere, soldi, tra malavita ed efferatezze. Un punto di vista unico sulle dinamiche spietate delle organizzazioni criminali più temibili e famose di sempre.

L’ultimo giorno da rockstar, ore 21:15 Sky Arte HD

Le vite leggendarie e le tragiche morti di alcune delle più grandi stelle delle musica rock. Nell'episodio esploreremo l'eredità artistica di Michael Jackson.

Lego Masters, ore 21:00 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Enzo Paci racconta di come, tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori, si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Stasera la dr. Dawn si occupa di un paziente diabetico afflitto da una diarrea incontenibile, mentre il dr. Christian visita un uomo che soffre di pressione alta provocata da un trattamento sperimentale.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vediamo il reality che segue la vita di una famiglia di nove persone che vive nella parte più selvaggia dell’Alaska. Billy e Ami Brown sono i genitori di Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Attraverso immagini incredibili, analizziamo alcuni disastri in presa diretta. Il 15 febbraio del 2013, la città di Chelyabinsk è stata colpita da una pioggia di meteoriti. Osserviamo le straordinarie immagini catturate attraverso riprese amatoriali dei testimoni.

Impossible builds, ore 21:05 Discovery science

Un magnate pianifica la costruzione di sei isole di sabbia vicino Dubai, trasformandole in un resort per vacanze. Ognuna di esse ha come tema un differente paese europeo.

Le città nascoste: Istanbul, ore 21:00 History

Lo storico Michael Scott usa tutte le moderne tecnologie a disposizione per rivelare i segreti della città di Istanbul.

Messico inesplorato, ore 21:10 Nat Geo wild

Le zone più inesplorate del Messico sono piene di creature selvagge che lottano ogni giorno per la sopravvivenza. Tra le acque, invece, si aggirano enormi squali.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo la nuova stagione di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

Extravergine - 1^ TV, ore 21:00 Fox life e ore 21:15 Fox

Su Fox e Fox life continua “Extravergine”, la nuova serie comica con protagonista la simpatica Lodovica Comello. La serie racconta la vita di Dafne, una ventinovenne che scrive per una rivista on line ma non è per niente soddisfatta della sua vita. In più, alla sua età è ancora vergine.

Delitti in paradiso, ore 21:05 Fox crime

Su Fox Crime, ritorna “Delitti in paradiso”, con gli episodi della settima stagione. La serie segue le vicende degli ispettori di polizia in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico ex colonia francese e dipendenza britannica d'oltremare. Nella settima serie, il protagonista è Jack Mooney, arrivato sull'isola insieme alla figlia Siobhan.

The sinner - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la seconda stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Claws - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, vediamo invece la terza stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda la seconda stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:15 DeA kids

Torna la trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

Top Wing, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Looney Tunes: Due conigli nel mirino, ore 21:00 Boomerang

Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei crea un’essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventa l’oggetto di interesse per molti.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

Guarda anche i film in onda stasera in TV