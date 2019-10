Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 31 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ti presento Sofia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

Vita da strega, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film diretto da Nora Ephron, con Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman. Versione cinematografica della celebre serie TV degli anni ’60; Isabel, una giovane strega pentita, desidera intraprendere una nuova esistenza con un marito e dei figli. Incontra Jack Wyatt, divo televisivo che sta appunto allestendo una nuova serie di "Vita da strega". Un film leggero e piacevole per una serata in famiglia.

La morte ti fa bella, ore 21:00 su Comedy Central



Film cult del 1992 di Robert Zemeckis con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini. Madeleine ed Helen vivono e lavorano a Beverly Hills da diverso tempo, e la fatidica soglia dei 50 anni si avvicina per entrambe, portando con sé il tramonto delle loro carriere. Ma c'è una soluzione: il filtro di una fattucchiera, che promette loro bellezza ed eterna giovinezza. A quale prezzo, però? Un fim divertente e un caposaldo del cinema dell'epoca: da vedere almeno una volta nella vita.

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy, “Lo chiamavano Bulldozer”, film del 1978 con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Fortunato Arena, Riccardo Pizzuti, Renato Chiantoni diretto da Michele Lupo. Un ex campione di football americano ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Torna però al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini sbandati. Una delle commedie più famose di Bud Spencer, ideale per trascorrere una serata tra le risate grazie al grande Bud.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:20 su Sky Cinema Due

Film diretto da Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes. Le controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del KGB che lavorò per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972. Un'incredibile storia vera che prima ha ispirato il romanzo, ricco di elementi di finzione, “La ragazza del KGB” di Jennie Rooney e poi è stata portata sul grande schermo dal regista Trevor Nunn.

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985. Da non perdere.

I giardini dell’Eden, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film biografico del 1998, diretto da Alessandro D'Alatri, con Kim Rossi Stuart, Massimo Ghini e Saïd Taghmaoui. La pellicola ripercorre la vita di Gesù dall’adolescenza fino all’età adulta. Un’opera imperdibile, per una serata di relax davanti alla TV insieme a Sky.

Speed Kills, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film biografico liberamente ispirato al libro di Arthur Jay Harris sulla vita del milionario Don Aronow, realmente esistito. Ben Aronoff è un ricchissimo campione di velocità nautica che conduce una doppia vita. Ma come ogni doppia vita che si rispetti, anche quella di Aronoff si rivelerà molto pericolosa, facendolo finire nei guai su più fronti. Ben si ritroverà a dover fare i conti sia con la legge sia con i signori della droga, braccato da entrambi senza via di scampo. Diretto da John Luessenhop e Jodi Scurfield, con John Travolta e Katheryn Winnick.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Hancock, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film fantastico del 2008 diretto da Peter Berg, con Charlize Theron, Jason Bateman, Will Smith, Johnny Galecki e David Mattey. John Hancock, in arte Hancock, è nato a Miami, vive a Los Angeles, è alcolizzato, ha superpoteri che non riesce a gestire, è disprezzato dai malviventi e impopolare tra i cittadini. Un giorno salva Ray Embrey, dirigente di una società di pubbliche relazioni, che decide di riabilitare l’uomo e riscattare l’eroe agli occhi della comunità. Sospendere l’alcol, radersi la barba, indossare un costume appropriato, atterrare morbido ed elegante sull’asfalto, lodare le forze dell’ordine, compiacere i passanti e soprattutto pagare col carcere i danni procurati ai beni pubblici, sono solo alcune delle buone azioni che Hancock dovrà mettere in pratica per ottenere l’approvazione dei suoi cittadini. Ma certi vizi, come un passato amore, sono duri a morire.

Wildwitch – Il mondo selvatico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film danese del 2018 per la regia di Kaspar Munk, con Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Signe Egholm Olsen, Vera Mi Fernandez Bachmann. La dodicenne Clara è una bambina come tante altre fino al giorno in cui viene graffiata da uno strano gatto nero. Presto, la ragazza scopre di poter comunicare con il gatto e di appartenere a una famiglia di streghe dotata di un profondo legame con la natura e gli animali. Insieme ai suoi amici, Clara dovrà intraprendere uno strano viaggio che metterà alla prova i suoi nuovi poteri. Un film delizioso, da non perdere.

Film avventura da vedere stasera in TV

Timeline, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Richard Donner con Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, David Thewlis. Un gruppo di studenti di archeologia sta lavorando in un sito medievale in Francia quando il loro professore scompare. L’uomo è stato trasferito nel 1357, durante la Guerra dei Cent'anni, e rischia di morire. Lo raggiungono e hanno solo 6 ore di tempo per salvarlo. Tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, il film è perfetto per chi ama l’avventura e i viaggi nel tempo.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Se la strada potesse parlare, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano per la regia di Barry Jenkins, con Kiki Layne, Stephan James, Teyonah Parris e Regina King. Tish, giovane donna di Harlem, si innamora di Fonny. La loro relazione sembra andare per il verso giusto fino al giorno in cui Fonny non viene arrestato con l’accusa di aver violentato una donna. Incinta, Tish intraprenderà una dura corsa contro il tempo per provare l’innocenza del suo amato prima che il figlio venga al mondo. Un capolavoro da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:10 su Premium Cinema

Con la regia di Joseph Kosinski, il film d’azione fantascientifico “Oblivion” è ambientato in un mondo post-apocalittico. Tra gli attori ci sono Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough e Nikolaj Coster-Waldau. In seguito a un’invasione aliena e a una guerra nucleare, Jack, uno degli ultimi sopravvissuti, incontra un’altra superstite che lo mette davanti a una inaspettata realtà. Il film è da vedere per il suo cast stellare e la scenografia mozzafiato.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il re scorpione, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2002 per la regia di Chuck Russell, con Dwayne “The Rock” Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan e Steven Brand. Memnon, tiranno determinato ad eliminare tutte le popolazioni nomadi del deserto, tiene con il pugno di ferro la città di Gomorra. Scampati all’eccidio, i profughi tentano di riorganizzarsi per sconfiggere l’odiato nemico. Per contrastarlo ingaggiano Mathayus il quale, penetrato nell’accampamento nemico, si trova a dover combattere Cassandra, giovane e affascinante strega. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film horror da vedere stasera in TV

Il signore della morte, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Con Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Charles Cyphers, Jeffrey Kramer, Lance Guest, un film di Rick Rosenthal. Il giovane Michael, pazzo omicida, sopravvive miracolosamente ai colpi di pistola infertigli dal dottor Loomis e ricomincia a seminare il terrore. Il suo vero obiettivo è la sorella Laurel, unica scampata al massacro della sua famiglia, già ferita e ricoverata in clinica. Seguito del film di Carpenter, non riesce a reggere il paragone. Per una serata senza troppe pretese.

Ancora auguri per la tua morte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film horror del 2019 per la regia di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Ruby Modine e Suraj Sharma. Tree scopre che morire più volte è stato notevolmente più facile dei pericoli che la attendono. Intrappolata ancora una volta in un ciclo temporale, dovrà scegliere tra futuro e passato per sbloccare la situazione.

Una notte da paura, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Horror italiano del 2011 per la regia di Claudio Fragasso, con Francesco Pannofino, Leonardo Manera, Maurizio Mattioli e Simona Borioni. La notte di Halloween, per gioco, gli amici Sergio e Leopoldo si improvvisano medium e mettono in scena una seduta spiritica. Per una serie di coincidenze, la loro invocazione degli spiriti va a segno e l’anima di una terribile strega vissuta nel Cinquecento si risveglia, seminando panico e terrore.

