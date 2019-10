Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 7 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ti presento Sofia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

Succhiami, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2012 diretto da Craig Moss, con Danny Trejo, Frank Pacheco, Alissa Kramer, Eric Tiede e Heather Ann Davis. La pellicola è una divertente parodia della fortunata saga di Twilight. Edward e Jacob devono trovare un punto di accordo per salvare l’amata Bella da un gruppo di bambini assetati di sangue. Intanto, la ragazza ha accettato di sposare il vampiro, ma prima delle nozze ha un rapporto intimo con il licantropo per evitare l’assideramento.

Ma che bella sorpresa, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana diretta da Alessandro Genovesi, con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Chiara Baschetti e Ornella Vanoni. Guido, milanese, professore di lettere in un liceo di Napoli, affabile e simpatico, viene lasciato dalla sua fidanzata napoletana per un maschio aitante, avventuroso e del nord d'Europa. L’uomo è inconsolabile, finché non si innamora di Silvia, una donna bellissima che incarna tutte le qualità che Guido ha sempre sognato in una donna. Intanto Giada, sua vicina di casa, è segretamente innamorata di lui, ma anziché dichiararsi, trascorre le sue giornate ad origliare al muro la vita dell’insegnate.

Film western da vedere stasera in TV

C’era una volta il West, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un classico del genere western italiano, diretto da Sergio Leone, con Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Gabriele Ferzetti e Paolo Stoppa. Cinque personaggi si affrontano intorno a una sorgente d’acqua: Morton, magnate delle ferrovie, che ha bisogno dell’acqua per le sue locomotive e che fa eliminare i proprietari legittimi, i McBain, dal suo feroce sicario Frank; Jill, ex prostituta, da poco moglie-vedova di un McBain; il bandito Cheyenne, accusato della strage dei McBain; l’innominato dall’armonica che vuole vendicare il fratello, assassinato in condizioni atroci da Frank con i suoi sgherri.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Black Hawk Down, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film di guerra del 2001 diretto da Ridley Scott, con Josh Hartnett, Tom Sizemore, Ewan McGregor, Sam Shepard, Jason Isaacs e Jerry Bruckheimer. La pellicola racconta i fatti realmente accaduti in Somalia nel 1993, quando dei soldati americani tentano di catturare alcuni complici di Aidid, che fa letteralmente morire di fame il popolo sottraendo gli aiuti umanitari occidentali. L’operazione della missione sulla carta è perfetta, ma nella realtà si trasforma in un vero incubo quando l’elicottero su cui si trovano i militari viene abbattuto in una piazza di Mogadiscio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Alpha: Un’amicizia forte come la vita, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film drammatico diretto da Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe e Priya Rajaratnam. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre. Ha un talento innato per aguzzare le pietre e una buona intelligenza, ma è meno brutale di quello che richiede il mondo preistorico dove vive. Durante una caccia al bufalo, viene caricato da un animale e sbalzato giù da un crepaccio. Il suo corpo si ferma su una sporgenza nella roccia, ma gli altri pensano sia morto e lo abbandonano. Quando si riprenderà, finirà trascinato dall'acqua e dovrà difendersi da alcuni lupi. Con il loro capobranco ferito inizierà una sorta di rapporto di amicizia.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico vincitore di due Premi Oscar e quattro Golden Globe, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish e Lucas Hedges. La pellicola mette in scena la storia di una madre decisa a trovare lo stupratore e l’assassino della figlia, anche con metodi inusuali e contro la legge.

What They Had, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Elizabeth Chomko, con Michael Shannon (II), Aimee Garcia, Hilary Swank, Taissa Farmiga e Josh Lucas.Bridget deve stare accanto ai genitori perché a sua madre è stato diagnosticato l'Alzheimer. Assieme alla figlia Emma, si trasferisce quindi a casa della famiglia d’origine, ma la convivenza non non si rivela affatto facile. Le tensioni tra suo padre Burt e suo fratello Nicky aumentano a dismisura, mentre la donna si ritrova a fare i conti con un dubbio amletico in merito al suo matrimonio, che incomincia pian piano a lacerarla nel profondo.

I circuiti dell'amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico e sentimentale del 2017 diretto da David Weaver, con Shenae Grimes-Beech e Tyler Hynes. Maddie torna nella sua città natale per il matrimonio di sua sorella Claire. Qui incontra Jake, un amico di vecchia data con cui trascorre molto tempo e con cui condivide anche un'insolita passione per le auto.

Film thriller da vedere stasera in TV

L'uomo sul treno - The Commuter, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di un individuo entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni.

Above Ground - Segreti sepolti, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Thomas Rennier, con Clayne Crawford, M.J. Brackin e Heather Roop. Thad è un uomo divorziato che per sbarcare il lunario lavora part-time in una clinica per la perdita di peso. Tuttavia, le sue vere entrate derivano dal lavoro notturno come intermediario tra il suo capo, guru delle diete, e i suoi fornitori clandestini di pillole dietetiche. Una notte, però, qualcosa va storto con i fornitori e Thad scompare misteriosamente. Soltanto la sua ex moglie Julie avrà la giusta perseveranza per cercarlo, ma non sarà facile.

Syriana, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2006 diretto da Stephen Gaghan, con George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Mazhar Munir e Tim Blake Nelson. L’agente della CIA Robert Baer é impegnato nella lotta contro il terrorismo in Medioriente. Il suo lavoro lo porterà a fare i conti con gli intrecci di varia natura della politica estera statunitense.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Ogni giorno, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film fantasy sentimentale del 2018 diretto da Michael Sucsy, con Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague, Maria Bello, Debby Ryan e Lucas Jade Zumann. Rhiannon è una sedicenne che si innamora di un’anima misteriosa che abita ogni giorno in un corpo diverso. I due cercano di incontrarsi, senza però sapere cosa dovranno affrontare e quale sarà il corpo in cui si incarnerà l’anima di volta in volta. Nonostante la solidità del loro sentimento, non sarà però facile adattarsi a questa situazione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Zone - 22 miglia di fuoco, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey, Carlo Alban e Sam Medina. Un agente d’élite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano per ottenere informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione tanto violento quanto estremo.

Wonder woman (di P. Jenkins), ore 21:15 Premium Cinema +24HD

Film d’azione del 2017 diretto da Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston e David Thewlis. Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, combatte con il pilota americano Steve Trevor lo spietato esercito tedesco. L'American Film Institute l'ha inserito tra i dieci migliori film del 2017, un film prologo per gli amanti del genere che introduce il personaggio di Wonder Woman.

Film fantastici da vedere stasera in TV

The Mask - Da zero a mito, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film fantastico del 1994 diretto da Chuck Russell, con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck e Richard Jeni. Stanley è un impiegato di banca sfortunato. Un giorno, per caso, trova un oggetto di legno che galleggia sull'acqua. Si tratta di un’antica maschera voodoo che trasforma completamente il possessore e gli permette di essere ciò che vuole.

