Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 7 ottobre

Programmi tv in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno vediamo “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

Hell’s Kitchen USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno “Hell’s Kitchen USA”, una squadra di otto partecipanti delle scorse edizioni affronta otto nuovi concorrenti. Chi diventerà Executive Chef del ristorante di Gordon Ramsay a Las Vegas? Sono solo 7 gli chef rimasti in gara. Durante la sfida, il giudice ospite sarà la pasticcera Valerie Gordon. Inizia il servizio, ma la mancanza di comunicazione diventa un problema.

Yara, ore 21:05 Crime investigation

La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l’omicidio di Yara Gambirasio. Un caso unico. Un’investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 20:55 Blaze

Una squadra di esperti della natura è pronta ad attraversare l'America con specie molto particolari. Andrew è alle prese con 2 tigri bengalesi e Rick con un carico extra.

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Mummie svelate, ore 21:00 Discovery channel

L'archeologo Ramy Romany indaga su una misteriosa tomba sott’acqua risalente all'antica città Maya di Mayapan. Queste persone sono state vittime di sacrifici?

Mega strutture: il tunnel della Manica, ore 20:55 National Geographic

Il tunnel della Manica è una meraviglia dell'ingegneria moderna. Incontriamo le persone che hanno partecipato alla realizzazione del grandioso progetto.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

1994: l’anno zero, ore 21:00 History

Nel 1994, Berlusconi scende in campo. Intanto, il pool di magistrati di Milano continua a colpire i politici. Inizia una nuova fase, inizia l'anno zero della nuova politica italiana.

Wild Christmas, ore 21:00 Nat Geo Wild

L'amore di Pula per il figlio viene messo alla prova quando deve lasciare il cucciolo da solo. Kitso si prepara alla guerra e Mmamotse affronta una rivolta.

Serie TV in onda stasera

8 giorni alla fine, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua “8 giorni alla fine”, una nuova produzione originale Sky. Un gigantesco meteorite sta per schiantarsi sulla Terra alla velocità di 30.000 km/h. Gli Stati Uniti provano a deviare la traiettoria della minaccia con un missile nucleare, ma la missione fallisce.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale - 1^ TV, ore 21.20 Fox

Dalle 21.20, su Fox vediamo i nuovi episodi della seconda stagione di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

Rookie blue, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life rivediamo la terza stagione di “Rookie blue”, la serie tv canadese che segue le vite di cinque freschi poliziotti che si sono appena laureati presso l'accademia. Tra gli interpreti principali Missy Peregrym e Gregory Smith.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

God friended me, ore 21:14 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Sebastian e l’isola misteriosa, ore 21:00 Boomerang

Sebastian viaggia su una pera gigante all'avventura verso un'isola misteriosa.

Puppy Dog Pals, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

