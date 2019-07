Giovedì 4 luglio alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense arriva Above Ground - Segreti sepolti , un thriller mozzafiato che racconta della scomparsa di un divorziato che lavora in una clinica per la perdita di peso e spaccia pillole dimagranti

Le diete spesso si rivelano pericolose, molto pericolose.

Non è la solita scusa di chi non riesce a continuare la dieta oltre al lunedì pomeriggio ma semmai la storia di Thad, il protagonista di Above Ground - Segreti sepolti, in onda giovedì 4 luglio alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense.

Thad è un divorziato che per sbarcare il lunario lavora part-time in una clinica per la perdita di peso.

Ma le sue vere entrate derivano dal lavoro notturno come intermediario tra il suo capo, vero guru delle diete, e i suoi fornitori clandestini di pillole dietetiche.

Una notte però qualcosa va storto con i fornitori e Thad scompare misteriosamente.

Soltanto la sua ex moglie Julie avrà la perseveranza necessaria per cercarlo ma non sarà facile.

Di certo sarà pericoloso…

Diretto da Thomas Rennier e con un cast che vede sullo stesso set Clayne Crawford, M.J. Brackin ed Heather Roop, questa pellicola ha tutti gli ingredienti per stuzzicare chi si nutre di suspense e mistero.

Se volete un film che vi terrà letteralmente incollati allo schermo, Above Ground - Segreti sepolti è quello che fa per voi.



Non perdetelo giovedì 4 luglio alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense.