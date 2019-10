Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 4 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

The disaster artist, ore 21:10 su Premium Cinema PRIMA TV

Film americano del 2017 per la regia di James Franco, con Dave Franco, Ari Graynor, Seth Rogen e Alison Brie. La strana ma vera storia dell’amicizia tra gli attori Greg Sestero e Tommy Wiseau, che insieme realizzano “The Room”, considerato uno dei peggiori della storia del cinema.

Matilda 6 mitica, ore 21 su Sky Cinema Family

Commedia del 1996 diretta e interpretata da Danny DeVito, con Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris e Paul Reubens. Tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl, il film racconta della giovane e prodigiosa bimba Matilda, dotata di molte capacità, ma di due genitori davvero odiosi. Diventerà indispensabile per la bambina cercare di liberarsene il prima possibile.

Camerieri, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1994 per la regia di Leone Pompucci, con Paolo Villaggio, Diego Abatantuono, Marco Messeri, Ciccio Ingrassia e Antonello Fassari. Sembra una domenica come le altre nella cucina del ristorante "Eden". I personaggi: Loris Bianchi, vecchio maitre vanesio, Mario Tangaro, ex vitellone e calciatore fallito; il cameriere Agostino coi suoi canarini; Germano, cuoco marchigiano e ignorante. Il ristorante è in vendita e il vecchio proprietario ha dovuto cedere la rotonda sul mare a un mobiliere, proprio lo stesso che in quel ristorante oggi festeggia le nozze d'oro dei genitori. Un banchetto che per i quattro dovrebbe, dunque, essere l'ultimo. Ma non lo sarà.

Un giorno per caso, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 1996 diretto da Michael Hoffman, con Michelle Pfeiffer, Charles Durning, George Clooney, Mau Whitman e Mae Whitman. Un uomo e una donna, entrambi separati, single e con un bambino, si incontrano per caso. All’inizio non si sopportano, ma poi finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altro.

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia italiana del 2016 per la regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi. Un film divertente e introspettivo da gustare per una serata diversa dal solito.

Non c’è 2 senza te, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D'Aquino, Samuel Troiano. Un'insegnante di spagnolo entra nella vita di due conviventi, già alle prese con un ospite indesiderato. Belen Rodriguez e Fabio Troiano in una commedia sugli imprevisti in amore.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Captive – Scomparsa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2014 per la regia di Atom Egoyan, con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos e Kevin Durand. Matthew è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, il team lavorerà insieme per chiarire il mistero della scomparsa e si ponga fine a questa tragedia. Una pellicola che vi lascerà col fiato sospeso.

L’amore criminale, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Un film di Denise Di Novi con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair, Simon Kassianides, Mitch Silpa. Julia è la brillante caporedattrice di un magazine online e sta per sposarsi con David, giovane imprenditore di successo. La loro vita sembrerebbe andare a gonfie vele, ma presto riemergeranno alcuni fantasmi del loro recente passato. Un thriller che tende verso il “già visto” e poteva sicuramente essere sviluppato meglio.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frankie & Alice, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film biografico canadese del 2010 per la regia di Geoffrey Sax, con Halle Berry, Stellan Skarsgard, Phylicia Rashad e Chandra Wilson. Frankie è una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell’identità, lotta per conservare la propria personalità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del nome Alice. Con lo scopo di risolvere i suoi problemi, Frankie si rivolge ad Oz, noto psicoterapeuta, per trovare l’origine dei suoi fantasmi.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Robert Zemeckis. Un film del 1985 con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson. Marty, simpatico ragazzotto americano, conosce Doc, il classico "scienziato pazzo", che ha sottratto un carico di plutonio a un gruppo di terroristi libici per alimentare la sua "creatura": un'auto che è al contempo una macchina del tempo. Una commedia cult innervata dalla fantascienza che ci ricorda come la tecnologia compia periodicamente dei ritorni al futuro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Steven C. Miller, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Jesse Metcalfe, 50 Cent e Wes Chatham. Ray Breslin è un esperto in sicurezza, l’uomo capace di fuggire dalle prigioni più sicure del mondo. A capo di un team, si ritrova a dover aiutare il suo agente più abile e un suo amico a fuggire da una prigione conosciuta come Ade, da cui sembra impossibile ogni tentativo di fuga e dove i prigionieri sono costretti a combattere tra loro all’interno di un’arena.

Lone survivor, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2013 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emilie Hirsh e Ben Foster. Il 28 giugno 2005 quattro membri del Seal vengono coinvolti nell’operazione “Red Wing” per uccidere un leader talebano. Purtroppo vengono scoperti quasi subito e andranno incontro a un tragico destino. Sarà solo l’intervento di Marcus a salvarli dall’inevitabile. Un film adrenalinico, pieno di colpi di scena.

Contagion, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Alle ore 21.10 su Premium Cinema Energy “Contagion”, film diretto da Steven Soderbergh con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, Bryan Cranston. Un'equipe di scienziati si trova ad affrontare una terribile pandemia che sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti. Cast stellare e pluripremiato per la pellicola firmata da Soderbergh, una garanzia di qualità.

Film horror da vedere stasera in TV

La casa delle bambole – Ghostland, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film francese del 2018 per la regia di Pascal Laugier, con Crystal Reed, Taylor Hickson, Emilia Jones e Anastasia Phillips. In seguito alla morte della zia, Pauline e le sue figlie ereditano una casa. La prima sera però degli assassini penetrano nella casa e Pauline si vede costretta a proteggere le figlie. Dopo una notte da incubo, le personalità delle due figlie cambiano radicalmente. Sedici anni dopo quel tormento, nella stessa casa, avverranno fatti tremendi.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Una donna fantastica, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film cileno del 2017 per la regia di Sebastiàn Lelio, con Daniela Vega, Francisco Reyes e Luis Gnecco. Marina è una giovane cameriera trans che la sera si guadagna da vivere esibendosi come cantante in un piccolo locale. La sua esistenza si complica dopo la morte improvvisa del fidanzato, uomo più grande di lei. L’evento la costringerà a una serie di ostilità da parte delle autorità.

