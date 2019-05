Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, la trama

Il film, che porta la firma di Steven C. Miller, riprende le vicende successe nella pellicola precedente, Escape Plan - Fuga dall'inferno. Nel primo titolo, troviamo il personaggio di Ray Breslin, che lavora per una società che collauda penitenziari di massima sicurezza e, il suo compito, è quello di farsi incarcerare per cercare una possibile via di fuga. In questo sequel, Ryan Breslin è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello, qualche anno dopo essere evaso da una prigione da cui era impossibile fuggire. Il suo team è, dunque, totalmente rinnovato. Un giorno, un membro della sua squadra, Shu, scompare misteriosamente all’interno di una labirintica e ultra-tecnologica prigione computerizzata, dove gli uomini devono lottare come animali per poter sopravvivere. Bryan, insieme a Trent DeRosa è costretto a intervenire per salvare il suo amico, prima che sia troppo tardi.

Il cast del film

Sylvester Stallone è Ray Breslin

Dave Bautista è Trent DeRosa

Huang Xiaoming è Shu Ren

Jaime King è Abigail Ross

50 Cent è Hush

Jesse Metcalfe è Luke Walken

Wes Chatham è Jaspar Kimbral

Titus Welliver è Gregor Faust

Tyron Woodley è Akala

