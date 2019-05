Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin: le foto più belle

Sono sposati dal 1997 e hanno tre figlie: Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose, mae la sua splendida mogliesono ancora innamorati come il primo giorno. Nonostante i, la coppia è ancora affiatata e solida. Jennifer Flavin è riuscita a non farsi sovrastare dalla popolarità del marito e, dopo un passato da modella acclamata dai maggiori brand, è diventata imprenditrice, fondando la Serious Skin Care, che si occupa di cosmetici per pelli difficili. Quando si incontrano, sul finire degli anni 80, Stallone ha 45 anni ed è all’apice della carriera cinematografica. L’attore ha due matrimoni alle spalle: uno, durato dieci anni, cone uno con, durato un paio d’anni. Dal primo matrimonio, sono nati due figli: Sage, regista e attore, scomparso nel 2012 a 36 anni per arresto cardiaco, e Seargeoh "Seth", nato con una forma di autismo. Quando conosce la diciannovenne Jennifer Flavin, Stallone ne rimane folgorato e i due iniziano una relazione che, tra alti e bassi, dura da oltre 20 anni. La famiglia tutta al femminile è l’orgoglio di Sylvester Stallone, le tre ragazze somigliano tutte alla mamma che, nonostante i 50 anni, è ancora splendida come un tempo. Merito di. Del marito dice le persone non conoscono veramente chi c’è dietro i personaggi interpretati da Stallone , pensando che sia nella vita così come sullo schermo. Invece, Sly è un uomo molto dolce e tenero, profondamente diverso dal duro che siamo abituati a vedere al cinema.