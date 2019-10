Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 4 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la seconda puntata della nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. La sfida è tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Questa sera lo chef è sul Gargano, alla ricerca del miglior ristorante di pesce della zona.

Negli occhi del detective, ore 21:05 Crime investigation

La serie segue passo dopo passo le indagini di omicidi intricatissimi attraverso racconti mozzafiato, ricostruzioni intense, interviste, testimonianze e false piste.

Storie di due sorelle, ore 21:15 Sky Arte

La vita di donne forti della storia da un punto di vista insolito: il rapporto con le loro sorelle. Nella puntata di stasera: Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, e sua sorella Maria.

Lego Masters, ore 20:35 Blaze

Continua su Blaze “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Quali sono le nuove mode alimentari degli italiani? Perché non si dice più “andiamo a farci una pizza” ma “che ne dici di una pizzata”? Perché una volta c'erano le pasticcerie mentre ora ci sono le hamburgherie, le lasagnerie e le cotolotterie?

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, mentre la dr. Dawn si occupa di un paziente diabetico afflitto da una diarrea incontenibile, il dr. Christian visita un uomo che soffre di pressione alta provocata da un trattamento sperimentale.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

L’Eldorado della droga: Perù, ore 20:55 National Geographic

L'aeroporto internazionale di San Paolo è una delle strutture più affollate del mondo. Gli agenti fermano una donna che trasporta cocaina, ma afferma di essere innocente.

La città fantasma, ore 21:05 Discovery Science

La squadra indaga sull'avvistamento di una donna decapitata, che si aggira in una delle case più antiche di Shepherdstown. Gli esperti del paranormale dovranno fare i conti con uno o con più spiriti?

JFK Jr: l’ultimo anno di John John, ore 21:00 History

Il racconto dell'ultimo anno di vita di John F. Kennedy Jr., dalle grandi aspirazioni politiche alle malattie di amici e familiari fino ai problemi coniugali.

Scandinavia selvaggia, ore 21:10 National Geographic Wild

I Monti scandinavi sono inospitali, selvaggi e ricoperti di neve. Qui, vivono antiche creature come il bue muschiato, la volpe artica e la renna.

Serie TV in onda stasera

1994 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

In contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, in prima visione tv, arriva 1994, il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la prima stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Private Eyes, 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 vediamo la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: Fast & Furry, ore 21:00 Boomerang

Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

