Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 28 settembre

Film thriller da vedere stasera in TV

La preda perfetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Scott Frank. Un film con Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Boyd Holbrook, Adam David Thompson. Matt Scudder, ex poliziotto diventato investigatore privato, si aggira per New York fra incontri degli alcolisti anonimi e scontri con i trafficanti di droga. Uno di questi, Kenny Kristo, sceglie di ingaggiare Matt perché lo aiuti a trovare i sadici psicopatici che hanno rapito, torturato e ucciso sua moglie. Inizia così una caccia all'uomo in cui il confine tra bene e male diventa sempre più labile, il fine giustifica i mezzi e la legalità è l'ultima delle preoccupazioni. Un thriller avvincente, con grande cura dell’immagine.

American Assassin, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Michael Cuesta, tratto dal best seller di Vince Flynn, con Dylan O’Brien e Michael Keaton. Il vice direttore della CIA Irene Kennedy incarica il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley di addestrare il giovane Mitch Rapp, un agente estremamente motivato che ha da poco perso la fidanzata in un attacco terroristico. La missione per evitare lo scoppio di un nuovo conflitto porterà il duo a collaborare anche con Annika, un'agente della Turchia. Un bellissimo tema, narrativamente parlando, e anche coraggioso, in un'America che fatica a valutare le conseguenze delle proprie azioni in politica interna e internazionale.

La spia - A most wanted man, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Anton Corbijn, con Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Rachel McAdams, Willem Dafoe. Ad Amburgo e all'indomani degli attentati terroristici dell'undici settembre, Issa Karpov, un povero diavolo di origine russo-cecena, approda nel porto deciso a recuperare il denaro che suo padre, uno spietato criminale di guerra, ha accumulato impunemente. Una spy story che predilige l’introspezione all’azione, da vedere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da Brian de Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante, da non perdere per nessun motivo.

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico per la regia di Anthony Minghella, con Nicole Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland, James Gammon, Brendan Gleeson, James Rebhorn, Jude Law. Nel corso della Guerra Civile americana, Inman, un soldato ferito, si mette in viaggio affrontando diverse difficoltà per tornare al suo paese e riabbracciare la sua amata Ada. Oscar e Golden Globe a Renée Zellweger per una love story con Nicole Kidman e Jude Law.

L'intrusa, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Leonardo Di Costanzo, con Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno, Marcello Fonte. Giovanna è una donna che lavora nel sociale e si confronta ogni giorno con le problematiche di Napoli. Gestisce un centro che accoglie ragazzi dopo l’attività scolastica, per evitare che finiscano nelle grinfie della camorra. Un giorno, a bussare alla porta della struttura è Maria, che viene accolta da Giovanna senza che lei sappia che si tratta della giovane moglie di un boss ricercato per omicidio. Un film che fa pensare e riflettere in maniera profonda su una tematica caldissima del nostro Paese, proponendo una visuale dall’ottica ultra sensibile della femminilità.

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Claudio Giovannesi, basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Nel cast: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione, Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. I ragazzi, vedendo come unica possibilità il crimine ed essendo attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca della conquista di potere e di importanza all’interno del Rione Sanità. Il male sembra essere l’unica strada da percorrere in un intersecarsi di azioni, sfide e situazioni pericolose che però non sembrano fermare i ragazzi. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Argo, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto e interpretato da Ben Affleck, con Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan. Nel 1979, in seguito alla fuga negli Stati Uniti dello Scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi durante la rivoluzione, l'ambasciata americana di Teheran fu presa d'assalto dai rivoluzionari e i suoi impiegati sequestrati per più di 400 giorni. Sei cittadini statunitensi riuscirono a fuggire di nascosto e trovare rifugio nella residenza dell'ambasciatore canadese. Tratto da una storia vera, il film ha vinto tre Premi Oscar. Un’ottima prova alla regia per Ben Affleck.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

La guerra dei mondi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Steven Spielberg. Un film con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins, Rick Gonzalez. Remake dell'omonimo lungometraggio di Byron Haskin del 1953, basato sul romanzo “La guerra dei mondi” del 1897, racconta la storia di un operaio portuale del New Jersey divorziato e coi figli in custodia per il fine settimana. All’improvviso, una nube enorme oscura il cielo e - tra tempeste di fulmini e gigantesche crepe nel terreno - fuoriesce dal sottosuolo una macchina aliena che incenerisce chiunque trovi sul suo cammino. Uno spettacolare film apocalittico.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di James Cameron. Un film con Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton, Robert Patrick, Earl Boen. Il racconto inizia là dove termina il film precedente: “Terminator”. La protagonista è imprigionata in un ospedale psichiatrico. Il figlio avuto dall'uomo che l'aveva protetta nel primo episodio è stato adottato. Secondo capitolo della saga e vincitore di quattro premi Oscar.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, finalmente sulle tracce dei fagioli magici. Un film d’animazione per tutta la famiglia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Piano 17, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Antonio e Marco Manetti, con Massimo Ghini, Enrico Silvestrin, Giampaolo Morelli, Elisabetta Rocchetti, Giuseppe Soleri. Uno strano colpo è tutto sulle spalle di Mancini che ha il compito di intrufolarsi nell'ufficio di un dirigente per distruggere degli importanti documenti. Travestito da uomo delle pulizie, prende l’ascensore per salire al piano 17, con lui due ignari impiegati: Violetta, bella e spregiudicata segretaria del dirigente, e un giovanotto timido e imbranato, segretamente innamorato di lei. I piani dei tre per la serata rischiano di saltare a causa di un blocco dell'ascensore e, peggio, loro stessi si apprestano a saltare letteralmente in aria: Mancini infatti ha con sé una bomba innescata che esploderà entro un'ora e mezza. Suspense, commedia e azione per la regia dei Manetti Bros.

St. Vincent, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film di Theodore Melfi, con Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd, Terrence Howard. Vincent è un misantropo dalle cattive maniere, col vizio della bottiglia e delle scommesse ai cavalli. Ruvido e scostante, ha a cuore solo Daka, una prostituta russa incinta con cui intrattiene una relazione economico-affettiva, e Oliver, un ragazzino che si è appena trasferito con la madre nella casa affianco alla sua. Commedia dolce-amara con un grande Bill Murray e una Naomi Watts perfetta nel ruolo, bravissimo anche il piccolo Jaeden Wesley Lieberher.

Ladri ma non troppo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Antonello Grimaldi, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Carlotta Natoli, Giorgio Tirabassi. Tre giovani devono impossessarsi dei preziosi Codici di Leonardo per conto del mercante d'arte Naum. Ma non tutto è come sembra. Commedia italiana, sequel de “Gli insoliti ignoti”.

Film d’azione da vedere stasera in TV

American Sniper, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman. Il cecchino Chris Kyle viene inviato in Iraq con lo scopo di proteggere i suoi alleati. Grazie alla sua precisione straordinaria, riuscirà a salvarli in innumerevoli occasioni: questa sua professionalità lo renderà anche uno degli obiettivi primari del nemico. Un film da vedere, tratto dalla storia vera del soldato divenuto eroe Chris Kyle, raccontata in accezione western dal maestro Eastwood.

Venom, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate. Nel laboratorio dell'ambigua Life Foundation, Carlton Drake tenta di innestare dentro un organismo umano il simbionte che ha riportato da una missione spaziale. Le cavie però muoiono una dopo l'altra. Il giornalista d'inchiesta Eddie Brock, che a causa del suo ultimo incontro con Drake ha perso il lavoro e la fidanzata, non può stare a guardare e s'intrufola nel laboratorio. Ma è proprio in Eddie che il parassita alieno Venom troverà l'ospite perfettamente compatibile di cui era alla ricerca. Film dedicato all’acerrimo nemico di Spider-Man, tra azione e ritmi frenetici.

