L’intrusa: la donna ai tempi della camorra

Martedì 7 maggio alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva L’intrusa, il film diretto da Leonardo Di Costanzo presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2017.

Un gioiellino tutto italiano che racconta con sensibilità estrema una storia ambientata nel mondo del volontariato che mette al centro la donna, in un sud vessato dalla piaga della camorra.

La protagonista è Giovanna (interpretata da un’eccezionale Raffaella Giordano), una donna che lavora nel sociale. Dirige un centro per bambini che vuole essere un luogo sicuro in cui trascorrere le ore dopo la scuola, rivolto a quei bimbi che potrebbero entrare nel mirino della camorra, assoldati precocemente come manovalanza perché non arrestabili dalle forze dell’ordine.

Un giorno Giovanna darà il consenso e il suo appoggio alla madre di due bambini, Maria, per trasferirsi in un monolocale del centro, ma non sa che la donna è la giovane moglie proprio di un boss della camorra.

Un film che fa pensare e riflettere in maniera profonda su una tematica caldissima del nostro Paese, proponendo una visuale dall’ottica ultra sensibile della femminilità.

Vincitore del Globo d'oro nel 2018 e della Piramide d’Oro per il miglior film, nominato ai Nastri d’argento e al Munich Film Festival 2018 per la migliore sceneggiatura e il miglior film, L’intrusa è l’appuntamento con il buon cinema e la buona riflessione.



Non perdetelo martedì 7 maggio alle ore 21.15 su Sky Cinema Due.