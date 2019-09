Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 13 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 settembre, in TV su Sky. Drammatici, horror e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Alla fine ci sei tu, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Peter Hutchings. Un film con Nina Dobrev, Maisie Williams, Asa Butterfield, Tyler Hoechlin, Peyton List. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata. “Alla fine ci sei tu” è una pellicola commovente per il tema che affronta, ma che non scivola mai nel pietismo, mantenendo sempre un approccio leggero alla materia, anche grazie ai due bravissimi attori protagonisti.

Searching, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Aneesh Chaganty, con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Roy Abramsohn, Brad Abrell, Thomas Barbusca. Quando la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. Un esperimento originale e ben riuscito, un film da vedere perché spiega come le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita.

Ragazzi miei, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Scott Hicks. Un film con Clive Owen, Emma Booth, Laura Fraser, George MacKay, Nicholas McAnulty. Dopo la prematura scomparsa della sua seconda moglie, Joe, ancora sconvolto da questa perdita improvvisa, deve far fronte alle quotidiane difficoltà familiari, cercando inoltre di aiutare il figlio minore Artie a superare il suo immenso dolore. Un confronto tra figure maschili, un film che fa riflettere.

L’uomo di neve, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Tomas Alfredson, con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Chloë Sevigny, Val Kilmer. Un ragazzo viene abbandonato da un padre violento e insensibile, mentre la madre si suicida: con lui resterà solo un pupazzo di neve, inquietante presagio di orrore e infelicità. Un macabro giallo tratto dall’omonimo romanzo dell’autore norvegese Joe Nesbø e prodotto da Martin Scorsese.

Last night, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Massy Tadjedin. Un film con Keira Knightley, Sam Worthington, Guillaume Canet, Eva Mendes, Daniel Eric Gold. Keira Knightley veste i panni della giovane Joanna Reed, persa nei meandri di una storia d'amore e di gelosia, di passione e tradimento. Una brillante evocazione di tutte le zone grigie della fedeltà.

Film horror da vedere stasera in TV

Misery non deve morire, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Rob Reiner. Un film con Lauren Bacall, James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen. Misery è la creatura letteraria di uno scrittore che ha avuto enorme successo proprio in virtù di quel personaggio. Lo scrittore sta raggiungendo la sua villa in montagna e ha un incidente d'auto. Così deve ricorrere all'aiuto di un'infermiera, Annie. La donna è semplicemente una pazza e quando viene a sapere che il personaggio di Misery sta per morire, comincia a boicottare l'uomo in tutti i modi, arrivando anche alle più crudeli forme di violenza. Celeberrimo film, ricco di suspense e tensione, tratto dal romanzo di Stephen King.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson, Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah ad un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese. Un’avventura fantasy da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Deadpool 2, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan, T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto il momento di pagare il conto, è così che si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante. Ryan Reynolds torna nei panni del più irriverente supereroe Marvel e incrocia l’universo degli X-Men.

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher. Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne chiede l’aiuto di altri quattro supereroi per difendere l’umanità da un terribile nemico in comune. Ma potrebbe essere già troppo tardi. Per i fan dell’universo DC Comics.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

World invasion: Battle Los Angeles, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Fanta-action diretto da Jonathan Liebesman, con Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez. Il sergente Michael Nantz ha alle sue spalle una lunga carriera nei Marines. Il suo ritorno allo stato civile è già stato decretato quando una pioggia di meteoriti, che si rivelano essere ordigni lanciati sulla Terra da alieni che la vogliono invadere, lo costringe a rimanere in servizio agli ordini del giovane tenente Martinez. La missione consiste nell’evacuare un gruppo di civili rimasti intrappolati dagli invasori e portarli in salvo. Un action movie fantascientifico con effetti speciali spettacolari, scenari apocalittici, brividi e combattimenti.

Film commedia da vedere stasera in TV

The best man, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Malcolm D. Lee, con Taye Diggs, Morris Chestnut, Nia Long, Arnold Perrineau, Terrence Howard, Monica Calhoun. Un gruppo di amici si ritrova per un matrimonio. Uno dei testimoni sta per pubblicare un libro erotico e teme che gli amici si riconoscano nelle avventure dei personaggi. La damigella della sposa ha ottenuto in anteprima una bozza del libro e la fa circolare tra gli invitati. Una commedia divertente per una serata senza troppe pretese.

Belli di papà, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Guido Chiesa, con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita, Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa. Una piacevole commedia italiana.

Un re allo sbando, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Presentato in concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2016, arriva, in prima visione TV, “Un re allo sbando” firmato dalla coppia di registi Jessica Woodworth e Peter Brosens. Nel cast: Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Pieter van der Houwen. Realizzato seguendo la formula del mockumentary – ovvero del falso documentario – il film segue le disavventure del re del Belgio Nicolas III e del suo entourage, a loro volta ripresi costantemente dalla telecamera di un regista britannico, Duncan Lloyd, cui è stato chiesto di realizzare un film sulla figura del regnante. Una stravagante commedia sul filo del surreale, ricca di satira.

Prestazione straordinaria, ore 21:15 Premiun Cinema Comedy

Un film diretta e interpretata da Sergio Rubini, con Alessandro Haber, Margherita Buy, Simona Izzo, Gianni Bonagura. In una casa editrice Clara, dirigente, seduce gli impiegati per poi gettarli via. Per uno scambio di persona il modesto Aldo finisce nella rete della donna, ma si rifiuta in nome della fidanzata. Così Clara va al contrattacco. Una commedia poco originale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Codice: Swordfish, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Dominic Sena. Un film con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Astrid Veillon. Gabriel è un terrorista colto, affascinante e ricchissimo, che intende rubare alcuni miliardi di dollari da un fondo governativo. Per il grande furto informatico ha bisogno del più bravo hacker del mondo. Per ricattarlo e costringerlo a collaborare gli offre la possibilità di riprendersi la figlia, affidata alla pessima madre. Un film che vanta un cast stellare, ma con poca logica narrativa.

