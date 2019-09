Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 13 settembre

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica di un’altra puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Roma. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Paola, Pasquale, Elena e Andrea, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della capitale?

Killer-Doctor, ore 21:05 Crime investigation

Quando il 22enne Philip Markoff viene arrestato per la morte della massaggiatrice Giulia, i suoi amici intervengono in sua difesa. Ma il giovane nasconde un lato oscuro.

Notre Dame brucia, ore 21:15 Sky Arte

La cronaca delle ore drammatiche vissute il 15 aprile 2019 a Parigi quando le fiamme hanno devastato la cattedrale di Notre Dame, cuore della cultura europea.

Hot wheels: 100% mini fenomeni, ore 21:00 Blaze

Ripercorriamo la storia di uno dei giocattoli più famosi del mondo: Hot wheels, in occasione del suo 50° compleanno.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro Verdi di Montecatini Terme vediamo cinque spettacoli monografici tutti da ridere. Nella puntata di stasera, sul palco Giobbe Covatta.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, mentre la dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni, il dott. Christian incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota: i grandi disastri” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery Science

John Noble indaga su strane questioni scientifiche, oggi ci racconta come l'esperimento della prigione di Stanford rivelò gli effetti brutali del potere in carcere e come mai un medico fece abuso di cocaina per analizzare gli effetti della morte.

Malaria, l’arma segreta di Hitler, ore 21:00 History HD

Nell'ottobre del 1943, gli scienziati Ernst Rodenwaldt ed Erich Martini attraversano l'Europa in fiamme per arrivare a Roma e lavorare ai piani della bonifica dell'Agro Pontino.

L’ultimo ruggito, ore 21:10 National Geographic Wild

Dereck e Beverly Joubert ci conducono in Botswana, lungo il Delta dell'Okavango, per seguire la storia di una leonessa, determinata a fare di tutto per salvare la sua famiglia e proteggerla dai numerosi pericoli.

Serie TV in onda stasera

1993, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo “1993”, la serie tv targata Sky nata da un’idea di Stefano Accorsi. La trama segue la storia di sei personaggi immischiati nel complesso scenario politico italiano dei primi anni novanta, a seguito delle vicende che sono passate alla storia col nome di Mani Pulite e Tangentopoli. Nel cast, oltre a Stefano Accorsi, Miriam Leone, Tea Falco, Guido Caprino e Laura Chiatti.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox, rivediamo tutti gli episodi di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la prima stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Harrow, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 vediamo la seconda stagione di “Harrow”, la serie con protagonista Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, un patologo legale con il totale disprezzo per le autorità e una totale empatia per i morti.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

The last kingdom, ore 21:14 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la terza stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della prima stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

DC Super Heroes Girls, ore 20:55 Cartoon Network

“DC Super Heroes Girls” è un franchise di fashion doll e action figure a tema supereroistico creata da DC Comic. Alla Super Hero High, gli eroi dell'Universo DC frequentano le lezioni e affrontano tutte le difficoltà della crescita.

Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasma, ore 21:00 Boomerang

In “Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasma”, alle ore 21:00 su Boomerang, i nostri amici decidono di mollare la loro attività di indaga-misteri.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

