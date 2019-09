Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 7 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 1998 per la regia di Edward Zwich, con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening. Un autous esplode a Brooklyn: così ha inizio la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani. A fronteggiare l’escalation di violenza, ci sono Anthony Hubbard e William Devereaux, militari cauti e riflessivi che sanno come affrontare il nemico. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

Viking Destiny, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film con Martyn Ford, Terence Stamp, Paul Freeman, Will Mellor, Victoria Broom, Ian Beattie diretto da David L.G. Hughes. Incolpata ingiustamente dell'omicidio del padre, il re, la principessa Helle è costretta a lasciare il regno. Sotto la guida del Dio Odino, viaggia per il mondo guadagnando saggezza e costruendo l'esercito di cui ha bisogno per riconquistare il suo trono. Film epico che segue le vicende del primo Capo Vichingo Donna. Per gli amanti del genere.

Interceptor (Max Max), ore 21:15, ore Premium Cinema Energy

Film australiano del 1979 per la regia di George Miller, con Mel Gibson, Joanne Samuel e Roger Ward. Max Rocktansky fa parte di un gruppo speciale di poliziotti motorizzati. Siamo in un futuro prossimo, dominato da violenza, droga e bande di teppisti. Quando uno di questi gruppi si presenta all’orizzonte, Max viene coinvolto in una lotta sanguinosa di cui fanno spesa moglie e figlio. Non gli rimane dunque che la strada della vendetta.

Film commedia da vedere stasera in TV

Questo pazzo sentimento, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 1997, diretto da Carl Reiner, con Bette Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail O'Grady e David Rasche. In occasione del matrimonio della loro figlia, due divorziati riscoprono la passione e riprendono ad avere rapporti, mettendo in discussione le coppie che si pensavano ormai definite. Una commedia divertente e sofisticata, grazie anche all’interpretazione dei due attori protagonisti.

A spasso con Daisy, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 1989 per la regia di Bruce Beresford, con Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd e Patty LuPone. La storia di un’amicizia che nasce nonostante i pregiudizi sociali tra un’arzilla signora ebrea e il suo autista di colore. Un mieloso film che racconta con nostalgia lo scorrere del tempo. Da non perdere.

Non è mai troppo tardi, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2007 per la regia di Rob Reiner, con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes e Beverly Todd. Un industriale multimilionario ed un umile meccanico si ritrovano a condividere il medesimo, drammatico destino: entrambi malati terminali di cancro, condividono la stessa stanza d’ospedale. Se all’inizio i due si mal tollerano, la loro convivenza diviene sempre più amichevole e li spinge a provare qualcosa di nuovo nella loro vita.

Little Italy – Pizza, amore e fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia canadese di Donald Petrie con Emma Roberts, Hayden Christensen, Alyssa Milano, Danny Aiello e Andrea Martin. Sal e Vince erano migliori amici e avevano creato una delle pizze più amate e leggendarie della Little Italy, ma le cose sono cambiate. I due hanno litigato, si sono divisi e ognuno ha aperto la sua pizzeria iniziando una guerra commerciale che va avanti da 15 anni. Mentre Sal e Vince occupano il tempo cercando di sabotarsi a vicenda, i loro figli però si innamorano pazzamente l’uno dell’altra.

Vengo anch’io, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 per la regia di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante da gustare comodamente seduti sul divano di casa.

I peggiori, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Regia di Vincenzo Alfieri. Un film con Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro. Massimo e Fabrizio sono due fratelli romani trentenni trapiantati a Napoli. Cresciuti nel benessere, sono caduti in disgrazia quando la madre è fuggita dopo aver mandato in rovina centinaia di famiglie che avevano affidato alla sua finanziaria i loro risparmi. Film partito da un’idea interessante ma che non si sviluppa in maniera convincente.

Un marito a metà, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film francese del 2017 per la regia di Alexandra Leclère, con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Jackie Berroyer. Sandrine è sposata da 15 anni ed è madre di due figli quando scopre che il marito la tradisce. Superato lo shock iniziale, decide di incontrale Virginie, la rivela, e farle una proposta imbarazzante: condividere Jean. Virginie è d’accordo e le due donne introducono l’uomo al nuovo stile di vita: quello che al marito fedifrago pare inizialmente un sogno, si rivelerà presto un incubo…

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Piovono polpette, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, “Piovono polpette” è un film d’animazione che racconta la storia dello scienziato chiamato Flint Lockwood, che cercando di risolvere il problema della fame nel mondo, fa piovere cibo dal cielo. Un film divertente con alcune trovate geniali che piacerà ai bambini ma anche agli adulti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wonder, ore 21 su Sky Cinema Family

Film drammatico del 2017, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf e la regia di Stephen Chbosky. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Film thriller da vedere stasera in TV

La reginetta del male, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2018 diretto da Philippe Gagnon, con Zoe McLellan, Allie MacDonald, Nia Roam, Anana Rydvald e Judith Baribeau. Julie Taylor, insegnante di matematica, riceve l’incarico di tenere la classe della sua amica e collega, deceduta da poco, per sospetto suicidio. La donna ha passato un anno davvero difficile e questo rappresenta per lei e la figlia Miya un nuovo inizio. Tuttavia, le difficoltà non sono finite. La giovane ragazza, infatti, si è avvicinata alla compagna di classe Amy Turner, una vera manipolatrice, con un’ossessione piuttosto particolare: diventare regina del ballo. Amy è disposta a tutto pur di vincere il titolo in questione e non conosce limiti per raggiungere il suo scopo. Julie è preoccupata per la sicurezza della figlia, che diventa sempre più asservita all’amica.

Ocean’s 8, ore 20:55 su Premium Cinema +24

Thriller americano dal 2018 per la regia Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna e molti altri. Dopo 5 anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York.

Film biografici da vedere stasera in TV

First Man – Il primo uomo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Arriva la più recente pellicola di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. “First man” ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil. Il film è stato candidato a quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i “Migliori effetti speciali”. Fra gli altri riconoscimenti figura anche un Golden Globe per la “Miglior colonna sonora originale”.

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2015 per la regia di Jay Roach, con Bryan Cranston, Elle Fanning, Dean O’Gorman, John Goodman ed Helen Mirren. All’apice della paranoia generata dalla Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood, finisce nella famigerata lista nera e rifiuta di sacrificare i propri principi. Ha così inizio una battaglia per la salvaguardia dei suoi diritti.

