La reginetta del male: trama e cast del film

La reginetta del male, trama del film

La reginetta del male ha inizio quando Julie Taylor, insegnante di matematica, riceve l’incarico di tenere la classe della sua amica e collega, deceduta da poco, per sospetto suicidio. La donna ha passato un anno davvero difficile, e questo rappresenta per lei e la figlia Miya un nuovo inizio. Tuttavia, le difficoltà non sono finite. La giovane ragazza, infatti, si è avvicinata alla compagna di classe Amy Turner, una vera manipolatrice, con un’ossessione piuttosto particolare: diventare regina del ballo. Amy è disposta a tutto pur di vincere il titolo in questione, e non conosce limiti per raggiungere il suo scopo. Julie è preoccupata per la sicurezza della figlia, che diventa sempre più asservita all’amica

La reginetta del male, il cast del film

Nel cast troviamo Zoe McLellan, nei panni di Julie. L’attrice statunitense ha già avuto ruoli minori in serie tv come Suits, Law & Order, NCIS e Star Trek: Voyager. Nel 2018, invece, è entrata a tutti gli effetti nel cast di Designated Survivor, nei panni di Kendra Daynes.

Allie MacDonald, invece, veste i panni di Miya, mentre Nia Roam quelli della malefica Amy.

