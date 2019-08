Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 31 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 31 agosto, in TV su Sky. Commedie, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo, Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano. “Un nemico che ti vuole bene” è una black comedy che riesce a far divertire, con venature di giallo.

Un marito di troppo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2008 per la regia di Griffin Dunne, con Colin Firth, Uma Thurman, Keir Dullea, Brooke Adams, Sam Shepard. La dottoressa Emma Lloyd è in procinto di sfondare sul mercato con il libro “Amore vero” e di sposare il suo editore, Richard. La trasmissione radiofonica che tiene quotidianamente ha un successo incredibile, i consigli sentimentali che ha dispensato hanno rincuorato centinaia di donne e impedito unioni ad alto tasso d’incompatibilità. Come quella tra Sophia e Patrick Sullivan, un vigile del fuoco. Determinato a vendicarsi della donna che ha mandato all’aria la sua storia d’amore, Patrick mette mano all’archivio online del municipio di New York e fa sì che Emma e Richard non possano convolare a nozze. Una divertente commedia romantica.

Take me home tonight, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2012, diretto da Michael Dowse, con Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa Palmer, Chris Pratt, Michael Biehn. Nell’America degli anni ‘80, con la Borsa in pieno boom, Matt Franklin, giovane laureato del MIT ed occupato in un laboratorio con una lauta retribuzione, decide di licenziarsi scandalizzato da un materialismo imperante. Un film divertente e con tanti spunti di riflessione.

Noi e la Giulia, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2015 diretta e interpretata da Edoardo Leo, con Carlo Buccirosso, Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano Fresi. Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti in fuga dalle loro vite che, quasi per caso, decidono di aprire un agriturismo. A loro si uniscono Sergio, Elisa e Vito, un camorrista che vuole il pizzo e guida una Giulia 1300. Tratto dal romanzo “Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei; un film esilarante e una commedia dal ritmo incalzante, decisamente da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico diretto da Julian Schnabel, con Willem Dafoe nei panni di Vincent van Gogh, premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2018 e candidato agli Oscar 2019. “Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità” racconta la vita del celebre pittore, tra tormenti artistici, l’amicizia con Paul Gauguin (Oscar Isaac) e il sostegno ricevuto dal fratello Theo (Rupert Friend). Il film ha ottenuto candidature ai Premi Oscar, ai Golden Globes, ai Critics Choice Award ed è stato premiato al Festival di Venezia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Schegge di paura, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Thriller americano del 1996 del regista Gregory Hoblit, con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand. Martin Vail è un penalista di successo, ricco e affascinante. Per questo sceglie di difendere un ragazzino sprovveduto, accusato di omicidio: tutti gli indizi portano al sospettato. Sarà il talento di Martin a cambiare le regole del gioco. Eclatanti colpi di scena e ritmo incalzante per questo thriller giudiziario.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2018 diretto da Ari Sandel, con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell. Sonny e il suo amico Sam sono stati affidati alla sorveglianza della sorella maggiore di Sonny, Sarah, ma la eludono abilmente per dedicarsi al loro progetto extra scolastico: svuotare cantine e solai. Ed è proprio in una casa da svuotare che trovano un vecchio baule contenente un libro da cui si materializza il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, animerà dei peggiori intenti tutte le creature esposte nei cortili e nelle case della città in occasione di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più avventurosa della loro vita. Seconda pellicola della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine.

Jungle, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense arriva “Jungle”, film diretto da Greg McLean e interpretato da Daniel Radcliffe nei panni di Yossi Ghinsberg, avventuriero e imprenditore israeliano partito per la Bolivia agli inizi degli anni ‘80 per compiere un viaggio nel cuore della Foresta Amazzonica. Qui, insieme a due amici, dovrà riuscire a sopravvivere superando le ostilità della giungla. Tratto da una storia vera, il film è l’ideale per chi ama gustarsi le storie d’avventura.

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Rupert Sanders per la rilettura cinematografica della famosa fiaba. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dalle tinte dark in costume, contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

Film d’azione da vedere stasera in TV

In the name of the King, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Uwe Boll. Un film con Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani. Farmer è un contadino che conduce la sua vita appartata con la bella moglie Solana e il loro figlio. Un giorno però arrivano i Krug, mostri decerebrati guidati a distanza da Gallian, un mago in cerca di potere. Il suo obiettivo è quello di detronizzare il re Konrad e mettere al suo posto il debole e psichicamente instabile nipote, il duca Fallow. Un fantasy un po’ prevedibile, nonostante un cast notevole e di alto livello.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali. Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in cerca di riscatto. L'ambientazione in alto mare, il ritratto lucido della Marina statunitense nei suoi vari gradi, l'impatto visivo e metaforico della piccola scialuppa circondata dalle enormi navi da guerra sono parte integrante dello spettacolo inscenato da Greengrass. Completa il quadro la superba performance di Tom Hanks.

Ocean’s eleven - Fate il vostro gioco, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Don Cheadle. Ocean, appena uscito di prigione, non perde tempo a organizzare il suo prossimo colpo: mettere le mani sugli incassi di tre casinò di Las Vegas che convogliano in un unico caveau. Si tratta di un bottino di 163 milioni di dollari, per i quali il ladro coinvolge un suo amico e diversi talenti adatti a questo genere di operazioni. Primo film della trilogia di S. Soderbergh, remake della pellicola “Colpo Grosso”.

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Jared Hess, con Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Zach Galifianakis, Ken Marino. Per conquistare una ragazza, l'autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia. L’incredibile storia di una delle più grosse rapine della storia americana, raccontata nel libro di Jeff Diamant "Heist!”.

Kong: Skull Island, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Jordan Vogt-Roberts. Un film con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Tian Jing, John Ortiz. All'indomani del ritiro delle truppe americane dal Vietnam, due scienziati sui generis convincono Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un'isola nel sud del Pacifico. Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l'isola al mondo esterno, fanno ben presto conoscenza con un gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato Kong. Il film è una sorta di prequel di “King Kong” ma, oltre a grandi effetti speciali, non c’è molto. Un cast spettacolare per un B-Movie senza troppe pretese.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges. La storia di una madre decisa a trovare lo stupratore e l’assassino della figlia, anche con metodi inusuali e contro la legge. Un film drammatico vincitore di due Premi Oscar e quattro Golden Globe, con attimi di violenza e tensione ma anche umorismo e sarcasmo. Vi terrà incollati alla sedia.

Come un uragano, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da George C. Wolfe, con Richard Gere, Diane Lane, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis. Adrienne Willis vive con i due figli in un'agiata condizione economica. Ciò che la turba è il comportamento dell’ex marito il quale, dopo averla lasciata, ora implora di poter ritornare. La donna decide allora di allontanarsi per un weekend per tenere in attività il bed & breakfast di un'amica sulle spiagge del Rodanthe. Ci sarà un unico ospite, il medico Paul Flanner, chirurgo estetico fagocitato dal suo lavoro, che ha visto morire sul tavolo operatorio una paziente. Adrienne e Paul avranno modo di conoscersi e di scoprire che c’è sempre una seconda possibilità nella vita. Adattamento cinematografico di un successo editoriale di N. Sparks.

