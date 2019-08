Programmi TV da non perdere stasera, sabato 31 agosto

Programmi TV in onda stasera

Marc Ribas 4 ristoranti Spagna - Estate, ore 20:05 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, vediamo l’edizione estiva di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, la prima parte del meglio delle audizioni 2018.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

Sono innamorato di Pippa Bacca, ore 21:05 Crime investigation

Un'analisi sulla morte di Pippa Bacca, artista milanese violentata e strangolata vicino Istanbul. Ripercorriamo cosa accadde prima del terribile evento.

Itzhak Perlman - Una vita per il violino, ore 21:15 Sky Arte

Un ritratto della straordinaria vita e carriera del musicista israeliano Itzhak Perlman, considerato uno dei più grandi violinisti al mondo.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Lillo & Greg: Gagman, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Gagman”, che propone i cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti non soltanto dal repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Ancora a Magaluf, nelle Baleari, i medici di Malattie imbarazzanti proseguono la campagna sui pericoli del sesso non protetto, occupandosi anche di quelli del Sole: pericolosa causa di ustioni.

Megalodonte: la leggenda degli abissi, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo la storia del Megalodonte, il predatore marino più grande della storia del pianeta. È possibile che la gigantesca creatura, ancora oggi, si nasconda fra le acque dei nostri oceani?

La Valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Un'affascinante esplorazione della Valle dei Re. L'egittologo Don Ryan conduce alcune indagini su una delle ultime tombe a ovest della Valle, sperando di trovare tesori intatti.

Epidemie killer, ore 21:05 Discovery science

Migliaia di uccelli morti e stormi di zanzare infestano i cieli di New York; intanto un virus impossibile da isolare manda in panico le agenzie sanitarie e l'esercito USA.

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

A Londra, quattro giovani donne vengono uccise in circostanze misteriose. Gli omicidi sono simili a quelli compiuti da Jack lo Squartatore. Inoltre, analizziamo il mistero del Triangolo delle Bermuda.

A cena con i leoni, ore 21:00 Nat Geo Wild

Boone Smith si avventura nei vasti territori africani per seguire tre leoni maschi che vanno alla ricerca di cibo. L'esperto ci mostra le straordinarie abilità di queste creature che vanno alla ricerca della loro preda.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, la terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la terza stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:05 Premium Stories

Alle 22:05 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:50 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Zambezia, ore 21:00 Boomerang

Sul bordo di una cascata si trova una vivace città di uccelli chiamati Zambezia. Famosa per essere la più sicura in tutta l'Africa, Zambezia è diventata l'area protetta della valle del fiume.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

