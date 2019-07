X Factor-Il sogno: i migliori momenti delle edizioni passate

Manca poco più di un mese alla tredicesima edizione di X Factor: siete sicuri di ricordare tutti i momenti più importanti delle edizioni passate? Per arrivare preparati a settembre non perdetevi X Factor-Il sogno , in onda da giovedì 1 agosto alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

La nuova edizione di X Factor è alle porte: da lunedì 12 settembre i nuovi talenti invaderanno i nostri schermi e la scalata verso la vittoria sarà più agguerrita che mai. Tuttavia, non vogliamo farvi arrivare impreparati e, a partire da giovedì 1 agosto, andrà in onda X Factor-Il sogno, il nuovo speciale dedicato ai momenti migliori delle passate edizioni. Sarà possibile rivivere gli istanti più emozionanti del talent musicale più conosciuto e amato d’Italia, riscoprendo tutti gli attimi di grande musica che ci hanno portato fino ad oggi.

La nuova giuria, formata da Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel ci regalerà nuovi momenti toccanti e di grande musica, ma siete sicuri di ricordare tutti quelli passati?

X Factor: ricordiamo i giudici

Sono molti i giudici che si sono avvicendati al tavolo di X Factor, in particolar modo dalla quinta alla dodicesima edizione. Ognuno di loro ha portato del proprio, all’interno del programma, ma siete sicuri di ricordarli tutti? Non preoccupatevi, vi diamo una mano noi! Sono stati Morgan, Elio, Simona Ventura, Mara Maionchi, Arisa, Mika, Fedez, Victoria Cabello, Skin, Manuel Agnelli, Alvaro Soler, Levante e Lodo Guenzi. Saraà responsabilità dei nuovi giudici ereditarne il compito, ad eccezione per la nostra immancabile e iconica Mara Maionchi, che è una vera e propria garanzia. Siamo davvero curiosi di sapere come agiranno i nostri nuovi giudici, ma una certezza l’abbiamo già: sono preparati e ricchi di entusiasmo per il loro compito, che affronteranno con serietà e dedizione. Chissà chi vincerà tra di loro! Nell’attesa di scoprirlo, con X Factor-Il sogno potrete rivivere tutti i migliori momenti dei giudici passati con i loro concorrenti, ricchi di emozioni e di musica.

X Factor: ricordiamo i concorrenti

Non sappiamo ancora i papabili candidati alla vittoria di X Factor 13, ma ricordate tutti i concorrenti delle edizioni passate? Sono stati centinaia i volti che hanno calcato il palco del talent, ma come dimenticare alcuni dei cantanti che ancora oggi ascoltiamo, come Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Mahmood, o i Maneskin? Ricordiamo, ovviamente, anche Francesca Michielin, Noemi, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giò Sada, i Soul System, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e i quattro finalisti della scorsa edizione, Anastasio, i Bowland, Naomi Rivieccio e Luna Melis.

Rivivremo i momenti più toccanti che i concorrenti hanno dovuto affrontare per poter arrivare verso le fasi finali del programma.

L'asticella si è alzata sempre di più, di anno in anno: le premesse per questa nuova, tredicesima, edizione sono davvero di altissimo livello. In attesa delle nuove puntate, in onda dal 12 settembre