Continua l’avventura di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna che, però, si appresta alla sua conclusione. Difatti, mercoledì 21 agosto andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione, a cui seguirà il primo Best Of. Tuttavia, non temete poiché, da mercoledì 28 agosto, Marc Ribas tornerà con la versione estiva del programma, regalandoci nuove emozioni. Continua a leggere e scopri le anticipazioni del sedicesimo episodio!

La seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna giunge al termine. Mercoledì 21 agosto, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, andrà in onda il sedicesimo e ultimo episodio del programma, a cui seguirà il primo dei due Best Of, con i momenti migliori della stagione (il secondo Best of andrà in onda mercoledì 28, sempre alle 21.15). Marc Ribas, però, non ha certo intenzione di abbandonarvi! Da settimana prossima, tutti i mercoledì alle 21.15 andrà in onda Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna-Estate, portando una ventata di novità: il primo episodio andrà in onda direttamente dopo il secondo Best Of, il 28 agosto alle 22.35. Nell’attesa, scopri le anticipazioni del sedicesimo e ultimo episodio della seconda stagione!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 16: anticipazioni

È tempo, per Marc Ribas, di avventurarsi nella Valle di Camprodon per trovare il miglior ristorante di cucina al cucchiaio della zona. Il primo ristorante a partecipare sarà il “Fonda Rigà”, a Tragurà de Dalt. Il suo proprietario è Albert Rigat a cui piace ricordare che il suo ristorante vanta una vista privilegiata sulla valle. Successivamente, visiteremo il “Can Jordi”, un piccolo ristorante situato in una città ancora più piccola, Espinavell. La sua proprietaria si chiama Eva Martínez ed è una giornalista che ha lasciato tutto per andare a vivere in montagna. Il terzo concorrente, di nazionalità russa, si chiama Nadia Milostivenko ed è la cuoca del “Panoramix”. Si è trasferita in Catalogna per amore, e da lì non si è più spostata. L'ultimo ristorante in gara sarà il “Can Xicoy”, un ristorante molto vicino al centro di Camprodon. La sua proprietaria, Elena Costa, afferma di essere molto invidiata in città.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 17: Best Of

Il primo dei due Best Of di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna andrà in onda subito dopo il sedicesimo episodio. Sarà l'occasione ideale per rivivere tutti i momenti più entusiasmanti di questa seconda edizione: torneranno i personaggi più eccentrici, i ristoratori migliori e peggiori, per un viaggio all’insegna di tutti i più gustosi sapori della Catalogna.