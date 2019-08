"The Eternals": Kit Harington sarà il Cavaliere Nero

In attesa di scoprire cosa accadrà nella serata di premiazione della 71° edizione dei Primetime Emmy Awards , Kit Harington si prepara a prendere parte al film " The Eternals " al fianco di alcune delle star più influenti di Hollywood. L'attore inglese sarà il Cavaliere Nero .

Kit Harington, classe 1986, è tra gli attori più popolari e in auge del momento. L’interprete di Jon Snow ha emozionato il pubblico di tutto il mondo con un ruolo in grado di far sorridere, piangere e spaventare. La fine de “Il Trono di Spade” ha lasciato milioni di fan senza la serie che per anni li ha accompagnati per mano, tuttavia gli attori principali del cast sono subiti ripartiti lavorativamente prendendo parte a progetti di respiro internazionale.

La prima attrice è stata Sophie Turner, da poco convolata a nozze con il leader dei Jonas Brothers, protagonista di “X-Men - Dark Phoenix” al fianco di Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp e Jessica Chastain. Momento d’oro anche per Emilia Clarke che ha preso parte a “Solo: A Star Wars Story”, secondo spin-off della celebre saga che a dicembre farà il suo ritorno nei cinema con il terzo e ultimo capitolo della Trilogia Sequel “Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker“.

Kit Harington: il nuovo progetto lavorativo

Parallelamente un altro grande nome è pronto a esplodere nei cinema di tutto il mondo, stiamo ovviamente parlando di Kit Harington che prenderà parte alla pellicola “The Eternals”. L’annuncio del coinvolgimento dell’attore inglese è avvenuto in occasione della D23 Expo.

Kit Harington entrerà quindi a far parte del mondo Marvel Cinematic Universe vestendo i panni di Dane Whitman, ovvero il Cavaliere Nero. La pellicola potrà contare su un cast di primo livello che vedrà coinvolte alcune delle star più famose del mondo dorato di Hollywood, tra queste Angelina Jolie (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice), Richard Madden e Salma Hayek. La distribuzione del film è prevista per il 6 novembre 2020 nelle sale cinematografiche a stelle e strisce.

Primetime Emmy Awards: Kit Harington nominato

L’attore inglese sarà anche tra i grandi protagonisti della 71° edizione dei Primetime Emmy Awards, la cui cerimonia di premiazione avverrà domenica 22 settembre presso il Microsoft Theater di Los Angeles, California. Kit si presenterà ai nastri di partenza con una nomination come “Outstanding Lead Actor in a Drama Series” mentre “Il Trono di Spade” cercherà di battere tutti gli altri candidati presentandosi come la serie con più nomination in assoluto nell'anno, per la precisione ben quattordici.

Il Trono di Spade: in arrivo il prequel

Nel frattempo proseguono le riprese del prequel de "Il Trono di Spade" che tra i protagonisti avrà Naomi Watts. Al momento non si hanno molte indiscrezioni su ciò che vedremo, ma sappiamo che alcune scene sono state girate nel Bel paese e che la serie avrà un cast corale.