Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 6 agosto

Film commedia da vedere stasera in TV

Compromessi sposi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Compromessi sposi” è un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Suburbicon, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da George Clooney, con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. La pellicola si avvale della sceneggiatura dei fratelli Coen ed è ambientata nel 1959, nella cittadina immaginaria di Suburbicon, abitata esclusivamente da bianchi. L’arrivo di alcune famiglie afroamericane sconvolgerà gli equilibri della comunità, anche in seguito all’omicidio di una donna disabile. “Suburbicon” può essere definita una dark comedy, un noir con dentro tutto il sarcasmo e l’ironia a cui ci hanno abituato i fratelli Coen. Molto convincenti le interpretazioni di Matt Damon e Julianne Moore.

Ace Ventura 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di David M. Evans, con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti capitoli interpretati da Jim Carrey. ll dodicenne Ace Ventura Junior segue le orme paterne e indaga sulla sparizione di un panda dallo zoo della città. Terzo film della serie, dedicato alle avventure degli “acchiappanimali”. Per una serata divertente, in relax, con tutta la famiglia.

Tutti in piedi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Franck Dubosc, film del 2018 con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gerard Darmon, Caroline Anglade. Jocelyn è un appassionato corridore e playboy con azienda florida e Porsche fiammante. Tutto cambia quando incontra Florence, una violinista con l'hobby del tennis costretta sulla sedia a rotelle. Un concorso di circostanze, affatto nobili e a cui proprio non riesce a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi paraplegico. Ma il sentimento che insorge improvvisamente per la donna complica dannatamente le cose e rimanda (troppo) a lungo il momento della verità. Colta e sensibile, Florence gli servirà un rovescio, costringendolo all'errore e alla resa totale. In “Tutti in piedi”, uno degli attori simbolo della commedia francese con un piacevole esordio alla regia.

Gigolò per sbaglio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia di Mike Mitchell, con Rob Schneider, William Forsythe, Eddie Griffin, Arija Bareikis, Oded Fehr. Film che gioca su uno scambio di ruoli. Deuce per lavoro pulisce acquari, ed è così che conosce un ricco gigolò chiamato Antoine. Quando uno dei pesci dell’acquario di Antoine si ammala, Deuce viene incaricato di prendersene cura in assenza del padrone. Basteranno pochi giorni per combinarne di tutti i colori: per ripagare ai danni, Deuce diventerà a sua volta gigolò. Una commedia divertente, per una serata in relax.

Auguri professore, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Riccardo Milani, con Duilio Del Prete, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Sergio Romano, Imma Piro. Orlando è un insegnante deluso. Ricorda quando cominciò in provincia e voleva fare la rivoluzione. Adesso insegna a Roma e incontra nuovamente una sua ex allieva ora diventata collega, innamorata di lui, e niente è cambiato, anzi, è peggiorato. Una commedia italiana sulla crisi professionale e personale di un professore.

American pie 2, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di James B. Rogers. Un film con Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas. Tornano più che mai scatenati i giovani di “American pie”. Il gruppo prende una casa in affitto al mare per trascorre insieme un'estate piena di vicende inquietanti e divertenti. La tipica commedia americana.

Love Actually, ore 21:00 Comedy Central

Commedia Britannica del 2003 per la regia di Richard Curtis, con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson. Londra, qualche settimana prima di Natale: uno spaccato della vita quotidiana di persone insolite. Il primo ministro se la vede col personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago e una timida ragazza riesce a dichiararsi a un collega: storie che si intrecciano in un perfetto connubio pre-natalizio che vi farà innamorare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Die Hard - Trappola di cristallo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Diretto da John McTiernan, con Bruce Willis. John McClane è un poliziotto newyorkese in vacanza a Los Angeles. Si ritrova coinvolto in un attacco terroristico durante un party in un lussuoso grattacielo. “Die Hard - Trappola di cristallo” è il film che ha consacrato Bruce Willis come action hero per eccellenza e ne ha fatto uno di quei personaggi entrati nella storia del cinema e nei cuori del pubblico.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Io, Robot, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard. In una metropoli completamente robotizzata, un detective indaga su uno strano caso di omicidio. Adattamento cinematografico del romanzo di Isaac Asimov, per gli amanti della cinematografia robotica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Radio silence – Morte in onda, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Philippe Gagnon, con Georgina Haig, John Ralston, Carrie-Lynn Neales, Marc Senior, Allison Hossack. La storia angosciante della dottoressa Jill Peterman, una terapista di coppia che conduce un programma radio. Un giorno crollerà totalmente e vedrà tutto il suo equilibrio andare in frantumi quando un'ascoltatrice si suiciderà durante una chiamata in diretta. Un thriller che vi terrà attaccati allo schermo se siete alla ricerca di brividi, suspense, tinte gialle mescolate a quelle rosso sangue.

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 arriva “Millennium – Quello che non uccide”. Film diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason, secondo capitolo dell’epopea cinematografica tratta dalla saga letteraria di Stieg Larsson. A tre anni di distanza dal loro ultimo incontro, le strade di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist si incrociano nuovamente quando Lisbeth viene incaricata di recuperare un software che potrebbe causare danni irreparabili se finisse nelle mani sbagliate. Tra adrenalina, colpi di scena e suspense, preparatevi a rimanere incollati allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Trust, ore 21:00 Sky Cinema Drama

L’ex star di “Friends”, David Schwimmer, dirige il film “Trust” interpretato da Clive Owen e Catherine Keener. Quando una ragazza viene assalita da un uomo più vecchio di lei che ha incontrato su internet, i legami con la sua famiglia vengono distrutti. Nel frattempo suo padre attraversa il paese per cercare di trovare l’assalitore della figlia e ottenere vendetta. Un film che affronta il lato oscuro di internet.

Love story, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Arthur Hiller. Un film con Ali MacGraw, Ryan O'Neal, John Marley, Ray Milland, Russell Nype, Katharine Balfour. Uno studente di buona famiglia si innamora di una ragazza figlia di un modesto pasticcere. Nonostante il parere contrario dei genitori di lui, i due si sposano. Lui continua a studiare, fino alla scoperta di una malattia al sangue - incurabile - di lei. Tratto dal best-seller omonimo di Erich Segal, “Love Story” è ormai un film cult, grazie anche alla colonna sonora vincitrice di un premio Oscar.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Pellicola diretta da Lee Toland Krieger, con Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Kathy Baker. La storia di Adaline Bowman, che allo scoccare del suo ventinovesimo compleanno è coinvolta in un terribile incidente che la porta in fin di vita. Per uno strano miracolo della scienza sopravvivrà perdendo la facoltà di invecchiare. Così la donna attraverserà il XX secolo restando immutata e dovendo custodire un difficile segreto. Un racconto malinconico e nostalgico, per forza di cose.

Film biografici da vedere stasera in TV

Alexander, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Oliver Stone. Un film con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto, Anthony Hopkins. La vita e le gesta di Alessandro Magno portate sul grande schermo da Oliver Stone. Un’opera personale, con un cast stellare.

Film horror da vedere stasera in TV

Final destination, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di James Wong. Un film con Devon Sawa, Kerr Smith, Ali Larter, Tony Todd, Kristen Cloke, Seann William Scott. Non bisogna sfidare la morte: questo l'insegnamento del film per Alex, in partenza per Parigi con la scuola dopo aver avuto un terribile presagio di incidente aereo. Un horror senza mostri e assassini, dove a uccidere è il caso. Primo film della pentalogia.

