Radio Silence - Morte in Onda: segreti e misteri on air

Martedì 6 agosto alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense arriva Radio Silence - Morte in Onda , il thriller che racconta di una terapista di coppia con un programma radio che va in crisi dopo il suicidio in diretta di un’ascoltatrice. Segreti e misteri si intrecceranno in un crescendo di adrenalina e suspense

Se siete alla ricerca di brividi, suspense, tinte gialle mescolate a quelle rosso sangue, allora martedì 6 agosto alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense non potete assolutamente perdere Radio Silence - Morte in Onda.

Diretto da Philippe Gagnon e con Georgina Haig, John Ralston, Carrie-Lynn Neales, Marc Senior e Allison Hossack nel cast, questo thriller vi terrà attaccati allo schermo. Letteralmente.

Racconta la storia angosciante della dottoressa Jill Peterman, una terapista di coppia che conduce un programma radio.

Un giorno crollerà totalmente e vedrà tutto il suo equilibrio andare in frantumi quando un'ascoltatrice si suiciderà durante una chiamata in diretta.

Scossa nel profondo, Jill si allontanerà dalla radio perché non riesce più nemmeno ad avvicinarsi al microfono da quanto è distrutta per ciò che è accaduto.

Il senso di colpa la attanaglia ma un anno dopo accetterà la proposta di riprendere il suo programma, un po’ per aiutare se stessa e un po’ per cercare di aiutare ancora gli altri.

Pian piano ricomincerà a trovare la sua strada e a sentirsi nuovamente tranquilla, tuttavia questo ritrovato equilibrio durerà pochissimo: una misteriosa telefonata la costringerà a scoprire una fitta rete di segreti dalle conseguenze mortali.



Amanti dei thriller, segnatevi a caratteri cubitali l’appuntamento di martedì 6 agosto alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense con Radio Silence - Morte in Onda. Chiunque adori i gialli e l’adrenalina che cola più del sangue, non può assolutamente perderselo.