Programmi TV da non perdere stasera, martedì 6 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Un sogno in affitto, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Un sogno in affitto”, il nuovo programma con Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della tv. Ogni settimana entrerà in tre splendide dimore della stessa città raccontandone la storia. Ad accompagnarla, ogni volta un ospite del mondo dello sport o dello spettacolo.

Chi è l’assassino?, ore 20:55 Crime investigation

Il 27 novembre 2012 Patrice trova il corpo senza vita della sua compagna pochi giorni prima del loro matrimonio. Sembra si tratti di una rapina, ma la verità è un'altra.

Gli immortali, ore 21:15 Sky Arte HD

I cimiteri sono antologie di storie, da qui Giorgio Porrà racconta le vite degli artisti che hanno lasciato un segno, quei nomi diventati immortali. Nella puntata, due artisti che si sono scontrati con il potere, il ballerino Rudolf Nureyev e Oscar Wilde.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Su Blaze ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Goblin Garage, ore 21:00 Discovery Channel

Jimmy de Ville lavora su una leggenda dei motori, l'auto da rally Escort MK2. Inoltre, quando trova una vettura sudafricana quasi integra, la squadra inizia subito a lavorarci sopra.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 21:00 National Geographic

Cosa rende Alcatraz una prigione da cui è quasi impossibile fuggire? Grazie alle moderne tecnologie, analizziamo i fondali che circondano la struttura.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Disegnato per incentivare l'agricoltura del Perù occidentale, il nuovo tunnel che attraversa le Ande sarà uno dei più profondi al mondo. Danny illustra questo progetto innovativo.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

I casi incredibili del Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild vediamo alcuni dei momenti più importanti della carriera del dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e a suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

Crisis, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, rivediamo la prima e unica serie di “Crisis”, l’action thriller con Gillian Anderson nei panni di un’imprenditrice la cui figlia viene rapita da un gruppo di terroristi insieme ai compagni di scuola.

The Orville, ore 21:00 Fox Comedy

Su Fox alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Outlander, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Balthazar ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, rivediamo “Balthazar”, la serie tv interpretata dall'attore di origini tedesche Tomer Sisley. Il protagonista è l’affascinante medico legale Raphael Balthazar, intelligente, irriverente e anticonformista ma anche geniale.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Rise, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, rivediamo la prima e unica stagione di “Rise”, la serie tratta dal libro Drama High di Michael Sokolove, incentrato sull'insegnante Lou Volpe e sul famoso programma teatrale alla Harry S Truman High School. Nella serie, Lou Mazzuchelli, insegnante e marito devoto, decide di prendere il comando del dipartimento di teatro non ispirato della scuola e di rinnovarlo.

Arrow - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Supergirl - 1^ TV, ore 22.04 Premium Action

Su Premium Action invece un altro episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

The Mick, ore 20:50 Fox Comedy

Alle 20:50 su Fox Comedy, rivediamo la seconda stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom e Jerry: Fast & Furry, ore 21:00 Boomerang

Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

