8 film d’avventura da vedere nel 2019

Se per te andare al cinema significa regalarti un paio d’ore di pura adrenalina, allora non perderti i migliori film d’avventura dell’anno

Che tu vada al cinema, o ti goda la visione dal divano di casa, poco importa: un film d’azione è perfetto per una serata in cui staccare il cervello, e godersi tutto lo spettacolo di inseguimenti ed effetti speciali. Ecco dunque quali sono i film d’avventura del 2019 che proprio non puoi perderti.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Spin-off di “Fast & Furious” incentrato sulle figure di Luke Hobbs e Deckard Shaw, ora nelle sale italiane, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” è ambientato due anni dopo la sconfitta di Cipher da parte di Dominic Toretto e della sua crew. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) continua a lavorare come agente del Diplomatic Security Service, Deckard Shaw (Jason Statham) è tornato a Londra dove la sorella Hattie lavora come agente dell’MI6. I destini dei due sono però destinati ad incrociarsi ancora, con una missione: sconfiggere Brixton Lore, terrorista ed ex agente dell’MI6 in possesso di un agente biologico capace di alterare l’umanità.

Spider-Man: Far From Home

Ora al cinema, “Spider-Man: Far From Home” è il sequel del film del 2017 “Spider-Man: Homecoming”. Peter Parker ha ricominciato la scuola ed è in procinto di partire per una gita in Europa, dove intende dichiararsi alla compagna MJ. A Venezia si trova però a fare i conti con una creatura acquatica dalla forza distruttiva, che lo costringe a rimettersi in gioco: Parker vorrebbe solo vivere la sua vita da ragazzo, ma la presenza degli Elementali (esseri composti dai 4 elementi fondamentali: Acqua, Aria, Terra, Fuoco) glielo impedisce, e lo richiama all’azione.

Rambo Last Blood

Film del 2019 diretto da Adrian Grunberg, “Rambo Last Blood” uscirà nelle sale italiane il prossimo settembre. Sylvester Stallone torna a vestire i panni di Rambo nel quinto capitolo della saga cominciata nel 1982: lo ritroviamo nel suo ranch di famiglia, dove vive in una quiete destinata presto a svanire. L’ex soldato delle forze speciali viene infatti costretto a tornare in azione per salvare la nipote di un’amica a lui molto cara, rapita da un cartello messicano coinvolto nella tratta del sesso. Ad aiutarlo una giornalista (Paz Vega) in cerca della sorellastra.

Aladdin

Live action diretto da Guy Ritchie, “Aladdin” è il remake dell’omonimo film degli anni Novanta. Will Smith è il Genio della Lampada, Mena Massoud è Aladdin e Naomi Scott la principessa Jasmine. La trama è quella classica: Aladdin è un ragazzo di strada desideroso di cambiare vita, Jasmine la figlia del Sultano che - destinata ad un matrimonio combinato - sogna invece una vita più libera. I due si incontrano per caso, quando lei si traveste da popolana e si reca al mercato: inizia così una splendida ed emozionante avventura, tra gli ostacoli della famiglia reale, le apparizioni del Genio e tante prove destinate a cementare l’amore tra la principessa e il furfante.

Il re leone

Remake fotorealistico del film del 1994, “Il re leone” (diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures) racconta le vicende di Simba, figlio di Mufasa e principe delle Terre del Branco. Scar, che di Simba è lo zio, studia un complotto per appropriarsi del territorio eliminando il fratello Mufasa e costringe Simba all’esilio. Qui, il leoncino conosce Timon e Pumbaa e con loro stringe un’alleanza per riprendersi ciò che gli spetta. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 21 agosto.

Toy Story 4

Quarto film della saga di “Toy Story”, “Toy Story 4” è un film che piace a tutti, grandi e piccini. Woody e Buzz sono alle prese con vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi. Il primo è determinato a convincere Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo, degli aspetti positivi della sua nuova vita; intanto ritrova Bo Peep, un’amica che credeva ormai perduta. E, insieme, s’imbarcheranno in una divertentissima avventura.

Pokémon: Detective Pikachu

Uscito nelle sale italiane lo scorso maggio, “Pokémon: Detective Pikachu” segue le vicende di Tim, il cui padre - il detective privato Harry Goodman - scompare misteriosamente. Ad aiutarlo nelle indagini è l'ex compagno Pokémon, Detective Pikachu, con cui il ragazzino comunica in modo decisamente singolare. Unite le loro forze, i due si lanciano in un’avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero.

Jumanji: The Next Level

Attualmente non se ne conosce la data d’uscita, ma molto probabilmente “Jumanji: The Next Level” arriverà nelle sale italiane il prossimo dicembre. Sequel del film del 2017 “Jumanji - Benvenuti nella giungla”, basato sul racconto di Chris Van Allsburg, racconta le vicende di Spencer che - segretamente tenuti i pezzi del videogioco Jumanji - li ripara nel seminterrato della casa del nonno. Il ragazzo però scompare, e si suoi amici Bethany, Fridge e Martha decidono di rientrare in Jumanji per salvarlo, tra rompicapi, sfide e atmosfere surreali.