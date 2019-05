Pokémon: Detective Pikachu: trama e trailer del film

Giovedì 9 maggio l’Italia si ritroverà a vivere una nuova ondata dell’intramontabile fenomeno dei Pokémon. Un salto nel passato per i Millennials, che torneranno ad apprezzare le avventure dei protagonisti di uno dei videogiochi e cartoni animati più amati al mondo. Tutti in trepidante attesa per Pokémon – Detective Pikachu. Si tratta di un live-action, come le ultime tendenze del cinema impongono, nato da una gigantesca collaborazione nippo-statunitense.

Un capitolo cruciale nell’universo dei Pokémon

A prendere parte alla produzione della pellicola sono stati Legendary Pictures, Warner Bros, Toho e The Pokémon Company. Una potenza grafica che lascerà di stucco gli spettatori, che si ritroveranno dinanzi un universo particolarmente vasto e pronto a essere analizzato nel corso degli anni. Il successo di questo film potrebbe infatti aprire le porte a un franchising sul grande schermo, proponendo qualcosa di molto simile al Marvel Cinematic Universe, che ha sfruttato sapientemente la base di appassionati dei fumetti e in generale il mondo nerd per dare il via a un’operazione sensazionale, il cui primo arco si è appena concluso con "Avengers: Endgame" dopo 11 anni.

Dal 1996 a oggi non si può di certo dire che la popolazione mondiale non abbia ben risposto a ogni sollecitazione da parte del marchio Pokémon. Negli anni sono stati prodotti più di 300 unità di videogiochi, tradotti i giochi di carte in 11 lingue, realizzati più di 20 film d’animazione e una serie tv da 21 stagioni. A ciò si aggiungono inoltre fumetti e libri, per non parlare delle app, con la caccia ai Pokémon che qualche anno fa ha letteralmente coinvolto tutto il mondo, e che in Giappone continua a far sentire i propri effetti. Basti pensare che alcuni taxi espongono l’adesivo che vieta richieste bizzarre legate all’app, come continue soste per proseguire la propria caccia.

La trama

Tutto ruota intorno a un mistero da risolvere. Tim Goodman, 21 anni, credeva suo padre fosse morto. Scopre invece la verità, è vivo anche se di colpo scompare nel nulla. Ha così inizio una lunga e difficoltosa ricerca, durante la quale si avvale dell’aiuto di Pikachu, che ha trovato in lui l’unico umano col quale è in grado di comunicare. Per la prima volta dunque l’adorato personaggio animato ha modo di esprimersi, sfruttando la voce di Ryan Reynolds.

Pikachu indossa un berretto da investigatore e, come la più stravagante delle versioni di Sherlock Holmes, decide di aiutare Tim nel ritrovare suo padre. Un vero e proprio giallo, che non manca di arricchirsi di tinte noir. Il caso risulta essere ben più ampio di quanto i due potessero immaginare. Oltre alla scomparsa del padre di Tim infatti occorre anche comprendere a fondo cosa stia accadendo nella futuristica Ryme City. La caotica città propone da anni una serena convivenza tra esseri umani e Pokémon. Le cose però potremmo cambiare da un momento all’altro. Esiste infatti un disegno nascosto per sconvolgere l’attuale status quo, il che potrebbe avere delle conseguenza gravissime. Gli unici che sembrano poter fare qualcosa sono proprio i due protagonisti che, per quanto diversi, compongono davvero una squadra fenomenale. La colonna sonora del film è affidata a Rita Ora e Kygo.