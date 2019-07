Il Re Leone: la data di uscita in Italia

Il 21 agosto 2019 uscirà nelle sale italiane Il Re Leone. Un viaggio nel tempo per chiunque abbia vissuto da bambino le uscite al cinema dei capitoli animati della Disney. Si tratta di uno dei live action dei classici più attesi, con un cast di voci particolarmente ricco, da Donald Glover a Beyoncé, nella versione originale.

Il re leone: la trama

Nel 2019 tornerà al cinema una delle storie più amate di sempre, Il re leone. Le nuove generazioni potranno godere del divertimento, dramma e avventura che questa pellicola sa offrire, misti a una grafica mozzafiato. Non è da escludere però qualche leggera modifica alla trama, resa forse un po’ matura, come accaduto con Il libro della giungla.

Jon Favreau ci porta nelle Terre del Branco, dove tutti gli animali festeggiano la nascita di Simba. Si tratta del figlio di Mufasa e Sarabi, l’erede al trono del regno animale. Il piccolo è destinato a essere in cima alla catena alimentare, crescendo sotto la guida saggia di suo padre, che gli insegna il concetto di “cerchio della vita”. Tutto nasce e ritorna alla natura, e così anche un predatore come il leone si ritroverà nella terra un giorno, parte del cibo che sfama le antilopi e altre cosiddette prede.

Non tutti però sono entusiasti alla notizia della nascita del nuovo erede. Scar, fratello di Mufasa, non potrebbe essere più contrariato. Alla morte del re, sarebbe stato lui l’erede. Un piano che il malefico leone non intende abbandonare. Ha in serbo qualcosa per Mufasa, che porterà all’esilio del cucciolo Simba. Questi si ritroverà a crescere lontano da casa e dai propri affetti, inserendosi in una famiglia adottiva a dir poco stravagante, composta da Timon e Pumbaa. Insieme a loro imparerà l’arte del rilassarsi e non curarsi dei problemi che la vita pone. Il suo destino è però quello di diventare re e presto o tardi dovrà farvi i conti.

Il re leone: il cast

Il cast del live action de Il re leone è particolarmente ricco di star. La versione adulta di Simba ha la voce di Donald Glover, artista a dir poco versatile, noto nel mondo della musica con lo pseudonimo di Childhish Gambino. Il grande pubblico ha avuto la possibilità di apprezzarlo nella serie tv Community, che ha poi deciso di lasciare per dedicarsi alla coltivazione della propria vena artistica. Ha recitato in The Martian, Spider Man: Homecoming, Solo e in Guava Island, al fianco di Rihanna, che ha anche diretto.

La versione adulta di Nala, sua amica d’infanzia, presenta invece la voce di Beyoncé, che ha da tempo ormai affiancato una carriera da attrice a quella musicale. Sarà invece Seth Rogen a interpretare l’esilarante Pumbaa, affiancato da Billy Eichner nei panni di Timon. John Oliver sarà il petulante ma saggio Zazu, mentre Chiwetel Ejiofor presterà la propria voce al temibile Scar. In Italia sarà Luca Ward a doppiare Mufasa (interpretato dal compianto Vittorio Gassman nell’edizione originale animata della Disney). Nel live action invece sarà James Earl Jones il re, proprio come nel 1994.